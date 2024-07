Incendio in un canneto a Bagheria, canadair in azione tra Vicari e Prizzi

Ancora fiamme nel Palermitano. Ieri pomeriggio è divampato un incendio in un canneto che si trova in zona contrada Monaco 1 a Bagheria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della polizia municipale e una squadra di vigili del fuoco che ha domato le fiamme. Il rogo, sulle cui cause sono in corso accertamenti, non ha causato danni a persone o animali.

Nella stessa giornata altri incendi sono stati segnalati tra Vicari e Prizzi, lungo la strada provinciale 31. Per evitare che le fiamme si estendessero è stato richiesto l'intervento di un canadair che - insieme alle squadre dei vigili del fuoco, al personale della Forestale e ai volontari della Protezione civile - ha permesso di spegnere il rogo scongiurando epiloghi peggiori per le abitazioni o le aziende agricole della zona.