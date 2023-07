La scomparsa dei rondoni dai cieli palermitani, l'ornitologo: "Messi in fuga da caldo ed incendi"

Basta alzare gli occhi al cielo per accorgersi che se fino a qualche giorno fa si poteva restare incantati dalle acrobazie dei rondoni, in queste ore invece di questa specie non c'è più alcuna traccia. E, secondo l'ornitologo Giovanni Cumbo, delegato della Lipu di Palermo, interpellato da PalermoToday, un ruolo in questa misteriosa scomparsa ce l'avrebbero sia le altissime temperature dei giorni scorsi, ma anche gli incendi che hanno devastato la città e la provincia. "In questi ultimi giorni - spiega Cumbo - abbiamo recuperato almeno una cinquantina di rondoni, e sono tanti. Il numero delle segnalazioni è significativo e sono aumentate in quest'ultima fase". L'esperto aggiunge che, naturalmente, le condizioni che si sono create all'inizio della settimana hanno avuto conseguenze anche su altre specie: "Durante i roghi abbiamo recuperato in città una poiana, un gheppio, una civetta, diversi merli e balestrucci, ma anche alcune tortore".

Non è chiaro se ora che il peggio sembra essere passato i rondoni torneranno. Cumbo chiarisce che "a Palermo sono molto diffusi i rondoni, anche se non mancano rondini e balestrucci, che nidificano sia nelle periferie che nel centro storico. I rondoni sono di due specie, quelli comuni e quelli pallidi. I primi, che fanno una sola covata, a fine luglio migrano verso l'Africa, quindi il numero degli uccelli presenti da adesso in poi è comunque inferiore rispetto alle settimane scorse. I secondi, che fanno due covate, vanno via più tardi, tra la fine di agosto e settembre". Ma il clima e i roghi hanno creato certamente dei problemi: "Il caldo, i fumi e l'aria insalubre - dice ancora l'ornitologo - hanno avuto delle conseguenze e infatti negli ultimi giorni abbiamo ricevuto molte segnalazioni di rondoni caduti dai nidi, si tratta di quelli più giovani che per via del caldo e del fumo che appestava l'aria, hanno provato ad uscire e, non essendo ancora pienamente pronti per volare, sono caduti. Se non soccorsi per tempo e correttamente vanno incontro a morte certa".

I rondoni, come spiega ancora Cumbo, che arrivano a raggiungere anche i 2 mila metri di altitudine, "sono guidati dagli sciami d'insetti, che a loro volta hanno subito conseguenze dal caldo e dagli incendi, è difficile stabilire quindi se questi uccelli torneranno nei prossimi giorni". C'è da sperarlo perché vorrà dire che le condizioni saranno realmente tornate alla normalità nonostante lo scempio incommensurabile dei giorni scorsi.

Come salvare un rondone

Quando si trova un rondone per strada (ma vale anche per altre specie di uccelli) è importante seguire facili regole per aumentare le possibilità di salvarlo. Non affidarsi al fai da te, ma rivolgersi a chi ha le competenze e le attrezzature per poter intervenire. "Occorre raccogliere il rondone - spiega ancora l'ornitologo - e dargli subito qualche goccia d'acqua, bagnandogli il becco con un dito o ricorrendo ad una siringa senza ago. Va poi messo in una scatola forata per tranquillizzarlo e a quel punto si può contattare il Corpo forestale o anche noi stessi della Lipu". Il centro di recupero per la fauna selvatica del Corpo forestale si trova in via Ugo La Malfa 89 ed è aperto dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 20. Per concludere Cumbo ricorda che "la detenzione di fauna selvatica è un reato" e che quindi non si possono tenere questi animali in casa senza avvertire le autorità competenti.