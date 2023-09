Notte di incendi e paura, fiamme vicino alle case: oltre 40 interventi da Brancaccio a Gibilrossa

Intensa notte di lavoro per i vigili del fuoco. Dalle 20 di ieri fino alle prime luci di oggi sono più di 40 gli interventi per incendi di vegetazione e sterpaglie che hanno colpito tutto il territorio provinciale. L'intero dispositivo di soccorso presente al Comando è stato impegnato per fronteggiare l'emergenza dettata dalle elevate temperature e dai venti di scirocco. È stato inoltre richiesto il supporto di una squadra aggiuntiva proveniente dal distaccamento di Piazza Armerina (Enna).

Nella prima serata di ieri quattro squadre sono state impegnate in via Fichidindia e via San Ciro per un incendio di sterpaglie e agrumeto in prossimità delle abitazioni. Ci sono volute diverse ore prima di riportare la situazione alla normalità. Altri interventi ad Altofonte, Gratteri, Gibilrossa, Misilmeri, Piana degli Albanesi, Torretta e Prizzi. Dalle prime luci sono in volo 3 Canadair sulle località di Gratteri, Gibilrossa e Santa Cristina Gela.

Il vescovo di Cefalù Giuseppe Marciante ha espresso vicinanza per il vasto incendio che ha devastato il territorio e minacciato il borgo. Appena appresa la notizia, Marciante ha rivolto la sua preghiera a San Giacomo Apostolo, patrono di Gratteri, per la custodia dei cittadini e per il sostegno ai soccorritori. "Sono vicino alla comunità di Gratteri per l'ingente danno ambientale subito. Ormai il fenomeno degli incendi è diventato insopportabile. Occorre organizzare una protesta generale davanti all'inerzia colpevole dei vari Governi regionali. Mi dispiace tanto. Tra incendi e calo demografico avanza la desertificazione della Sicilia".