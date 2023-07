Canadair su Bellolampo, ma vandali incendiano i cassonetti: disagi per la raccolta dei rifiuti

Mentre si continua a lavorare per cercare di spegnere i focolai all'interno della discarica di Bellolampo, dove - come afferma la Rap - "la situazione è sotto controllo" e sono anche intervenuti i Canadair, è la raccolta dei rifiuti a subire degli ostacoli, anche a causa di atti vandalici e di cassonetti incendiati, ma pure di avarie ai mezzi dell'ex municipalizzata dovute alle alte temperature.

A spiegarlo è proprio la Rap in una nota in cui parla di "una serie di incendi e atti vandalici che hanno colpito alcune postazioni di cassonetti" e "questi eventi stanno rallentando inevitabilmente la raccolta in alcune zone della città". Per l'azienda "sta valutando di spostare alcuni itinerari di raccolta in orari serali, ove possibile, anche per consentire agli equipaggi di lavorare con temperature meno proibitive".