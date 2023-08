Incendi a Bellolampo, Lagalla: "I dati dell'Arpa sulla diossina sono rassicuranti"

"Gli ultimi dati pubblicati oggi dall'Arpa Sicilia, che fanno riferimento ai rilevamenti di diossina nell'aria dal 28 al 30 luglio, fanno registrare un sensibile calo dei composti chimici". Lo dice il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, commentando le analisi sulla qualità dell'aria dopo i roghi nella discarica di Bellolampo.

"Si tratta - ha aggiunto Lagalla - di risultati già previsti dai tecnici e che fanno sicuramente ben sperare in vista delle ulteriori analisi che l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente sta svolgendo, confidando in ulteriori diminuzioni dei livelli registrati".

"La situazione, dunque, è sempre più rassicurante e restiamo adesso in attesa di ricevere nei prossimi giorni i primi riscontri sulla presenza di diossina nei terreni - ancora Lagalla -. Proprio in base a questi dati e ai pareri tecnici dei soggetti preposti, saranno valutate le eventuali modifiche all'ordinanza, adottata lo scorso 29 luglio a scopo precauzionale, e nel frattempo proseguiranno i controlli di forze dell'ordine e dell'Asp negli allevamenti che ricadono all'interno dell'area di 4 chilometri interessata dal provvedimento