VIDEO | La commissione Antimafia a Bellolampo ipotizza l'autocombustione: "Incendio innescato da vetro e calore"

Mentre la Procura indaga e una task force dei carabinieri è al lavoro per accertare le cause dei roghi che hanno assediato la città, sopralluogo del presidente Antonello Cracolici per verificare la situazione in discarica: "Da quanto abbiamo appreso dagli operatori Rap sarebbero state le alte temperature a scatenare il fuoco, apriremo un'inchiesta"