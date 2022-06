Ettari di macchia mediterranea devastati dai roghi, incendi anche a Bagheria e Misilmeri

In fiamme ettari ed ettari di macchia mediterranea. Proseguono le operazioni di spegnimento degli incendi divampati a partire da ieri pomeriggio e fino a stanotte in provincia di Palermo. Numerose le squadre impegnate tra contrada Montagnola, a Misilmeri (4 ettari bruciati), e in contrada Porcara, a Bagheria (7 gli ettari distrutti), dov’è stato necessario l’intervento dei canadair coordinati dalla centrale operativa della Forestale.

Altri roghi sono stati registrati anche a Trabia, vicino a una cava, e a Partinico dove due incendi - un po’ più contenuti per dimensioni - hanno interessato la zona del Santuario della Madonna del Ponte e un terreno non lontano dal lago Poma. Fortunatamente non risultano ulteriori danni a persone o cose oltre a quelli relativi alla vegetazione.

Il grosso rogo di ieri a San Martino delle Scale, frazione di Monreale, è stato domato intorno alle 20 grazie al lavoro svolto dalle sette squadre antincendio dei vigili del fuoco, con il supporto della Protezione civile, intervenute via terra e con i mezzi aerei. Questa mattina il personale del 115 ha continuato a spegnere alcune lingue di fuoco nella zona compresa tra Pioppo e Giacalone.