Tre incendi nella notte tra Palermo e provincia, quattro auto danneggiate dal fuoco

Quattro macchine danneggiate dalle fiamme tra Palermo e provincia. E’ il bilancio degli interventi eseguiti la scorsa notte dai vigili del fuoco con il supporto dei i carabinieri. I primi hanno si sono occupati di domare i roghi mentre i militari avranno il compito di chiarire se siano stati o meno incendi dolosi. Due i mezzi andati a fuoco a Palermo, uno invece a Carini e l’altro a Cefalù.

Uno degli incendi è stato registrato intorno alle 4 in via Mariano Accardo, a Palermo, nella zona della Noce. I pompieri avrebbero trovato tracce di benzina accanto a due mezzi, posteggiati vicini e pesantemente danneggiati dal fuoco. Un altro veicolo è stato avvolto dalle fiamme invece a Carini, nel lungomare Cristoforo Colombo. Fiamme anche a Cefalù, in via Roma, dove una macchina è stata danneggiata nella parte anteriore.