Tre auto e un furgone avvolti dalle fiamme in due giorni, indagini su tre incendi

Tre auto e un furgone avvolti dalle fiamme in due giorni. Sono diversi gli incendi che sono stati registrati in varie zone della città e sui quali indagano ora gli investigatori. L’ultimo episodio giovedì sera nella zona di Tommaso Natale, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio che ha danneggiato un Fiat Fiorino intestato a una donna ma di fatto utilizzato dal marito commerciante. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri per chiarire la natura del rogo.

La sera precedente le squadre del 115 hanno eseguito altri due interventi sui quali indaga la polizia. Uno in via Nicolò Pensabene, dove è stata data alle fiamme una Fiat Panda poi risultata rubata. A breve distanza di tempo un altro incendio, questa volta in via Aloi, quartiere Bonagia. A bruciare sono stati una Volkswagen Golf e un furgone parcheggiati vicini, rispettivamente di proprietà del titolare di un’impresa di pulizie e del titolare di una pescheria. Dal sopralluogo dei vigili del fuoco, però, non sarebbero emerse tracce che lascerebbero pensare a un rogo doloso.