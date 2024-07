Incendi, a Gangi attivata una vasca per il rifornimento d'acqua degli elicotteri

Installata a Gangi una vasca che servirà ai piloti di elicotteri come base per rifornirsi e spegnere gli incendi. A darne notizia è la stessa Amministazione del centro abitato delle Madonie dove, in contrada Piano, è stata realizzata una piattaforma idonea per garantire la fornitura di acqua necessaria per contrastare la stagione dei roghi. Il Corpo forestale della Regione, invece, si è occupata dell'approvvigionamento idrico . "E' un importante presidio per contrastare le fiamme che ogni anno devastano la nostra regione. Un ringraziamento - ha detto il sindaco Giuseppe Ferrarello - va al comandante del distaccamento della Forestale, al Corpo forestale, ai dipendenti del nostro comune, all'architetto Giovanni Vena e al geometra Tonino Canalicchio".

Intanto è stato presentato il piano del Comune di Palermo per la prevenzione degli incendi. L’analisi condotta su tutte le fenomenologie incendiarie che si sono verificate negli ultimi anni sul territorio comunale ha indotto l'Amministrazione a studiare un modello organizzativo e operativo che permettesse, al verificarsi della criticità, di poter disporre di uno strumento utile per garantire operazioni di contrasto con maggiore risolutezza. Sono stati installati dei sistemi di rilevazione incendi, anche con l'utilizzo di droni, ed è stata predisposta la presenza di alcune squadre di persone (volontari e appartenenti alle istituzioni) che, al verificarsi dei focolai, saranno in grado di intervenire più efficacemente.