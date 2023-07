Le analisi dell'Arpa: "Picchi di benzene e polveri sottili nell'aria durante gli incendi, situazione in miglioramento"

Non ci sono ancora i dati legati alla presenza di diossina - che dovrebbero essere divulgati tra stasera e domani mattina (sabato 30 luglio) - ma dai campionamenti effettuati dall'Arpa subito dopo gli incendi scoppiati in città e in provincia, oltre che nella discarica di Bellolampo, cioè tra martedì 25 e mercoledì 26, le analisi aggiornate alle 9 di oggi, mostrano sicuramente un incremento della presenza di benzene nell'aria, con picchi molto elevati soprattutto la notte che "sono correlabili agli incendi del 24 luglio", scrive l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Valori fuori norma anche per le polveri sottili (i particolati Pm10 e Pm2.5), anche se "da mercoledì 26 le concentrazioni di particolato si sono abbassate sensibilmente" e "i picchi di concentrazioni rilevati lo stesso giorno di mattina e di pomeriggio in alcune stazioni (Indipendenza, Castelnuovo e Di Blasi) possono essere determinati da vari contributi tra cui il traffico veicolare".

Insomma, a naso - è il caso di dirlo - nell'aria respirata nei giorni scorsi ci sono stati certamente degli inquinanti in quantità superiori a quelle previste dalle norme, anche se da mercoledì 26 in poi si è registrato un miglioramento. L'Arpa non esprime valutazioni legate ad eventuali ripercussioni sulla salute dei cittadini e dovranno essere ora l'Asp e il Comune a prendere eventualmente - e se lo riterranno necessario - dei provvedimenti. Restano comunque in vigore le raccomandazioni diffuse dall'azienda sanitaria il giorno stesso in cui sono scoppiati i roghi, ovvero di evitare di uscire da casa e di tenere le finestre chiuse e, soprattutto per i fragili e per gli anziani, di uscire solo per motivi eccezionali.

Le stazioni di campionamento dell'Arpa sono 9 (Belgio, Boccadifalco, Indipendenza, Castelnuovo, Di Blasi, Unipa, Bagheria), Capaci e Isola delle Femmine). Per fare le analisi sono state prese in considerazione le concentrazioni di biossido di azoto, di biossido di zolfo, di benzene, di monossido di carbonio e di polveri sottili, cioè i particolati Pm10 e Pm2.5 dal 18 luglio (quindi prima degli incendi) ad oggi alle 9.

I dati sul benzene

Per quanto riguarda biossido di azoto, biossido di zolfo e il monossido di carbonio non è stato registrato alcun superamento dei valori limite giornalieri. Il benzene, invece, "ha toccato alcuni picchi orari in tutte le stazioni, che di norma si verificano dalle 7 alle 9 per via del traffico", si legge nel report dell'Arpa. "Alla stazione Belgio a partire dal 24 luglio alle 23 c'è stato un incremento evidente con picco massimo alle 2 del 25 luglio, pari a 11 microgrammi per metro cubo, e dei picchi lievemente inferiori fino alle 15 del 25 luglio".

Fino alle 18 del 26 luglio "l'analizzatore di benzene per problemi tecnici non ha acquisito dati" e poi c'è stato un ulteriore picco alle 23 del 26 luglio (7 microgrammi al metro cubo). La stazione Di Blasi "ha rilevato concentrazioni più elevate il 26 luglio alle 2 (10 microgrammi) e poi alle 8 (11 microgrammi)". La stazione Castelnuovo ha toccato picchi "il 25 luglio a mezzanotte (10 microgrammi) e il 26 luglio alle 12 (17)". Indipendenza è stata rilevata una concentrazione massima alle 16 del 26 luglio (14 microgrammi). E, scrive l'Arpa, "i picchi registrati soprattutto la notte sono correlabili agli incendi del 24 luglio". Solo Bagheria, la centralina più lontana dai roghi, non ha registrato alcun incremento, mentre la stazione Unipa non è stata alimentata dalle 22 del 25 luglio fino al 27.

I dati delle polveri sottili Pm10 e Pm2.5

Per quanto riguarda il Pm10 sono stati registrati "fino al 25 luglio superamenti del valore limite giornaliero (50 microgrammi per metro cubo) e il Pm2.5 ha superato il valore guida giornaliero dell'Oms (15 microgrammi)", dice ancora l'Arpa. In particolare il 25 luglio Boccadifalco e Belgio hanno avuto "valori ben superiori a quelli dei giorni precedenti, rispettivamente 360 e 190 microgrammi", ma "è poi evidente anche la diminuzione nei giorni seguenti, con concentrazioni inferiori al valore limite giornaliero (50)". Il Pm2.5 ha registrato "un incremento in tutte le stazioni il 25 luglio, ma meno significativo del Pm10, e una decisa diminuzione dal 26 luglio".

"Valori in calo da mercoledì scorso"

In sintesi, l'Arpa afferma che "l'incremento delle concentrazioni di benzene rilevato nelle ore notturne del 25 e 26 luglio nelle stazioni Belgio, Di Blasi e Castelnuovo, non correlabili col traffico, nonché il 25 luglio quello di Pm10 nelle stazioni Boccadifalco e Belgio e di Pm2.5 in tutte le stazioni sono correlabili ai prodotti di combustione degli incendi, trasportati da ovest verso est dai venti prevalenti", ma pure che "da mercoledì 26 luglio le concentrazioni di particolato si sono abbassate sensibilmente, i picchi di concentrazione di benzene rilevati il 26 luglio di mattina e pomeriggio nella stazione Indipendenza, Castelnuovo e Di Blasi possono essere determinati da vari contributi tra cui il traffico veicolare".