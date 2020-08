Incendi ad Altofonte e Corleone, si alza in volo anche un elicottero dell'Aeronautica

Due interventi antincendio ieri dell'82° Centro Csar dell'Aeronautica militare nella provincia di Palermo. Un equipaggio del Combat search and rescue di Trapani è intervenuto per bloccare il rogo che si è sviluppato nella zona di Altofonte, prima di spostarsi su un altro incendio nella zona di Corleone. Una doppia missione per un totale di tre ore di volo, 18 lanci e 13 mila litri d'acqua sganciati. In entrambi i casi le fiamme sono state spente.

Il primo decollo è avvenuto alle 16.35. Dopo aver domato l'incendio ad Altofonte, l'equipaggio è atterrato a Boccadifalco alle 18.25 per il rifornimento di carburante e il successivo decollo in direzione di Corleone. Alle 20.20 l'elicottero è rientrato alla base aerea di Birgi. L'ordine di decollo è giunto dal Coa (Comando operazioni aeree) di Poggio Renatico, in coordinamento con la Sala operativa unificata permanente (Soup) della Regione siciliana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'HH-139A fa parte degli assetti delle forze armate che il ministero della Difesa ha messo a disposizione per la campagna antincendi boschivi di quest'anno in Sicilia, iniziata lo scorso 15 giugno, che consolida la collaborazione che c'è da anni tra forze armate, corpo nazionale dei vigili del fuoco e Protezione civile per rendere più efficace e incisiva la lotta agli incendi boschivi.