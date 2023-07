Gli incendi complicano anche l'erogazione idrica, Amap: "Possibili disservizi da Boccadifalco al Cep"

L'emergenza incendi si ripercuote anche sulle forniture d'acqua da parte dell'Amap. L'azienda che gestisce l'erogazione idrica in città fa sapere che "nelle prossime ore potranno verificarsi forti riduzioni delle pressioni nei seguenti distretti pedemontani: "Boccadifalco parte bassa, Borgo Nuovo, Passo di Rigano e Cep".

L'Amap aggiunge che i "disservizi a Baida sono in fase di completa risoluzione grazie alla piena riattivazione del pozzo Piastra" e che "allo stato attuale non si registrano disservizi significativi in altre zone della città".

I tecnici della società sono attivi sul territorio anche in collaborazione con i vigili del fuoco e la protezione civile per affrontare l’emergenza. Aggiornamenti sull’emergenza saranno continuamente disponibili sul sito www.amapspa.it.