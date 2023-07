Spenti gli ultimi incendi in città, continua a bruciare la provincia: Canadair ad Altofonte

Il peggio sembra essere alle spalle, ma soprattutto la provincia di Palermo continua a bruciare. Dopo una notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco, i roghi scoppiati ieri in vari quartieri della città, a cominciare da Borgo Nuovo, sono stati domati. Le fiamme sono ripartite invece nella zona di San Martino delle Scale e preoccupa la situazione ad Altofonte, dove a breve è previsto anche l'intervento di un Canadair.

In base alle informazioni fornite dal Comando dei vigili del fuoco di Palermo, in queste prime ore del giorno - con lo Scirocco che ha finalmente ceduto il passo ad un più fresco Maestrale - squadre sono al lavoro per domare le fiamme a Partinico, Termini Imerese, Alimena (il sindaco Giuseppe Scrivano ieri aveva lanciato un drammatico appello perché i roghi si stavano avvicinando al paese e non riusciva in nessun modo ad ottenere soccorsi) e in altre zone della provincia. Si stima però che nell'arco di alcune ore sarà possibile avere la meglio sugli incendi.

Brucia ancora la discarica di Bellolampo, dove dopo gli interventi di ieri, è previsto anche oggi l'impiego di Canadair per domare gli ultimi focolai. Un incendio che ha creato problemi alla raccolta dei rifiuti ma soprattutto ripercussioni sulla qualità dell'aria, di cui ancora non sono stati forniti dati precisi. L'Asp ieri ha comunque avvertito la cittadinanza che è meglio non uscire da casa, raccomandando a fragili e anziani di farlo solo per casi eccezionali.

Spenti gli ultimi roghi, si passerà alla conta dei danni che si preannunciano ingenti, anche per l'agricoltura. Oggi intanto si discuterà in Parlamento del riconoscimento dello stato di calamità per la Sicilia, richiesto ieri anche dal presidente della Regione, Renato Schifani.