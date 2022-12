Villa Sofia-Cervello, conferiti 23 incarichi di direzione di unità operativa semplice

L’azienda ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo ha conferito 23 incarichi di direzione di unità operativa semplice (ovvero Uos, unità operative interne delle unità operative complesse. I 23 contratti relativi sono stati già firmati.

Prosegue, dunque, il processo di definizione dell’assetto organizzativo, in linea con quanto previsto nell’atto aziendale, nella ratio di conferire una sempre maggiore efficienza ai servizi offerti dall’azienda in risposta ai bisogni di salute. “La direzione strategica - afferma Walter Messina, direttore generale degli ospedali riuniti Villa Sofia- Cervello - prosegue senza sosta l’impegno assunto sulla strada del rilancio che, naturalmente, impone a monte una grande attenzione ai profili organizzativi, rappresentando essi un elemento fondamentale per conseguire sempre maggiore risultati in termini di efficacia, efficienza, ottimizzazione delle risorse e alti standard qualitativi-assistenziali”.