Chef senegalese insultata ad Agrigento, ai Giardini del Massimo una cena per dire "no" al razzismo

Una cena per dire "no" al razzismo mercoledì prossimo ai Giardini del Massimo. A firmarla sarà lo chef di casa, Gianvito Gaglio, assieme a Mareme Cissé, la chef senegalese del ristorante Ginger di Agrigento gestito dalla cooperativa sociale Al Kharub, che nei giorni scorsi è stata vittima di un episodio di razzismo.

Il nome scelto per il menù è Teranga, che nella lingua dei Wolof del Senegal definisce ciò che si offre all'ospite e che lui si sentirà impegnato a scambiare e a ricambiare, con un gesto di reciprocità. Il ricavato della serata, riservata a sessanta persone, con offerta libera a partire da 80 euro, sarà interamente devoluto alla missione Speranza e carità di Biagio Conte. Fra i partecipanti il sindaco Roberto Lagalla, il sindaco di Agrigento, Francesco Micciché, il sovrintendente del Teatro Massimo Marco Betta.

"Ogni persona che lascia il proprio Paese, che sia la Sicilia o il Senegal o qualsiasi altro, - dice la chef Mareme Cissé - porta con sé la propria cultura, i propri saperi, le proprie storie che finiscono inevitabilmente per arricchire il Paese ospitante. E' sempre stato così. Far parte di una comunità significa per me questo: condivisione, scambio e rispetto reciproco, per costruire insieme cose nuove e di valore, in sintesi, per creare bellezza".

"Il cibo rappresenta un ponte tra noi e l'altro - aggiunge Gianvito Gaglio - poiché la condivisione del cibo rende le persone membri della stessa comunità, parti di una stessa cultura, le mette in comunicazione. Ed è così che l’alimentazione diventa linguaggio utile ad abbattere barriere ideologiche, etniche, politiche e sociali o al contrario uno dei mezzi più utilizzati per conoscere le culture altre, per mescolare le civiltà, per tentare la via dell’interculturalismo".