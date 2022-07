Taglio del nastro per lo stadio di Terrasini dopo il restyling, Lagalla: "Impianto moderno e funzionale"

Verrà inaugurato oggi pomeriggio, alle 18.15, lo Stadio comunale Salvatore Favazza a Terrasini. L’impianto verrà presentato, dopo i lavori di riqualificazione e completamento, inserito nel progetto “Periferie metropolitane al centro: sviluppo sostenibile e sicurezza”. L’opera è stata realizzata grazie alla convenzione tra la Città Metropolitana e il Comune di Terrasini. La Città Metropolitana di Palermo ha versato un importo complessivo di finanziamento pari a 550 mila euro per il rifacimento del manto in erba sintetica e le relative opere ed attrezzature sportive. A questo finanziamento si aggiunge quello con fondi propri del Comune di Terrasini, pari a 205 mila euro per il completamento delle aree esterne e dei servizi, per un finanziamento complessivo a 755 mila euro.

"Con l’inaugurazione di oggi - afferma il sindaco della Città Metropolitana, Roberto Lagalla - si chiude un percorso che ha visto l’importante appoggio della Città Metropolitana nei confronti di questo progetto di riqualificazione dello Stadio comunale di Terrasini. Ringrazio il sindaco Giosuè Maniaci e l’amministrazione di Terrasini che oggi ha finalmente a disposizione un impianto moderno e funzionale che sarà al servizio del territorio e certamente sarà utilizzato dalle società sportive di Terrasini".