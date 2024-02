Inaugurata a Palermo la sede nazionale Itamil Esercito

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E' stata inaugurata oggi, sabato 3 febbraio, la sede nazionale del sindacato Itamil Esercito, che si trova in via Vincenzo Di Marco 29.

La cerimonia si è svolta nel suggestivo scenario del terrazzo green della nuova sede: un'oasi profumata da alberi di arance e limoni, immersa nella vivacità di piante e fiori locali. Durante l'evento, Emmanuel Jacob, presidente di Euromil, ha preso la parola per ricordare i solidi legami tra Itamil ed Euromil, esprimendo le sue congratulazioni al sindacato per i traguardi conseguiti, e ha poi evidenziato l'importanza della pianificazione di obiettivi comuni, auspicando un futuro di successi sinergici.

Nel corso dei lavori è stato trasmesso un video con i saluti del Senatore Maurizio Gasparri. Egli ha enfatizzato il ruolo cruciale delle Forze Armate nella sicurezza nazionale e ha assicurato l'impegno del governo nell'aumentare le risorse per il prossimo rinnovo contrattuale. Ha rilevato le problematiche segnalate dal Sindacato Itamil Esercito relative alle condizioni alloggiative dei militari impegnati nell'operazione "Strade Sicure", garantendo sforzi per assicurare alloggi dignitosi e riaffermando il proprio impegno nella previdenza militare.

Il senatore ha poi lodato la scelta di Palermo come sede nazionale del Sindacato, sottolineando il valore storico della città. Il Senatore Raoul Russo ha ribadito la sua dedizione a garantire il benessere del personale militare, mentre l'ex sindaco Leoluca Orlando ha ricordato come l'Italia, ripudiando la guerra per Costituzione, debba riconoscere lo sforzo delle forze armate.

L'emozione di Orlando è stata palpabile nel ricordare l’operazione Vespri Siciliani e la soddisfazione nel vedere il nome "Itamil Esercito" oltrepassare i confini di una caserma. Carolina Varchi, deputatonazionale di Fdi, ha evidenziato l'impegno del governo nel garantire le risorse necessarie per il rinnovo contrattuale dei militari; mentre l’assessore regionale ai Trasporti Alessandro Aricò ha ricordato che per le forze dell'ordine i mezzi di trasporto regionale sono gratuiti e ha promesso di estendere la convenzione anche ai treni regionali.

In conclusione, Sandro Frattalemi, presidente del Sindacato Itamil Esercito, ha ringraziato tutti i presenti, tutti i dirigenti e collaboratori che hanno contribuito alla crescita del sindacato, e ha invitato tutti a partecipare alla prossima importante tappa: il congresso nazionale che si terrà a Palermo, presso il Marina Convention Center, il 23 marzo 2024.

"L'inaugurazione della sede nazionale del sindacato Itamil Esercito a Palermo rappresenta un passo significativo per il riconoscimento e il sostegno delle esigenze del personale militare. L'evento ha consolidato l'impegno del sindacato nel perseguire i propri obiettivi e nel rappresentare i diritti dei militari, proiettando una visione di futuro collaborativo e attento alle necessità di chi serve il paese".

Con la sua benedizione e le sue parole di incoraggiamento, don Pino Terranova ha lasciato un'impronta significativa nella giornata, confermando il suo ruolo di guida spirituale e morale per Palermo, l'Italia intera e per le istituzioni che lavorano per la prosperità della città e del suo popolo.