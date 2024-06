Petralia Sottana, inaugurato il primo ospedale di comunità: "Bene la medicina di prossimità"

L’Asp di Palermo ha attivato il primo ospedale di comunità. Realizzato secondo le linee guida dell’Agenas, è ospitato al secondo piano del Presidio “Madonna dell’Alto” di Petralia Sottana. La struttura sanitaria di accoglienza è stata inaugurata dal Presidente della Regione, Renato Schifani, alla presenza, tra gli altri, dell’Assessore regionale della salute, Giovanna Volo, del Dirigente generale del Dipartimento Pianificazione strategica, Salvatore Iacolino, del Dirigente generale del Dasoe, Salvatore Requirez, dei Sindaci del comprensorio e dei Commissari straordinari delle Aziende ospedaliere palermitane.

"Dopo l’attivazione delle 12 Cot (Centrali Operative Territoriali) previste per i Distretti sanitari - ha spiegato il Commissario straordinario dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni - è, di fatto, l’inizio della riorganizzazione dei servizi, così come previsti dalle nuove disposizioni nazionali che, attraverso le misure del Pnrr, rifunzionalizzano le attività nell’ottica della medicina di prossimità”.

L’Ospedale di Comunità di Petralia Sottana ha 9 stanze di degenza da 2 letti ciascuna, con servizi in camera, aria condizionata e tv. Una sala è dedicata al monitoraggio da remoto attraverso un servizio di telemedicina. Al suo interno lavorano un medico, infermieri, fisioterapisti e personale socio sanitario che assicurano assistenza a pazienti provenienti dal proprio domicilio, da strutture residenziali o dimessi da presidi ospedalieri per acuti.

L’obiettivo della nuova struttura realizzata dall’Asp di Palermo nelle Madonie è di evitare ricoveri ospedalieri impropri e di favorire dimissioni protette più idonee alla stabilizzazione del paziente e al suo recupero funzionale. Il ricovero ha una durata non superiore a 30 giorni che, solo in casi particolari, può essere prolungato. L’accesso avviene attraverso dimissioni protette da un ospedale per acuti oppure attraverso il medico di medicina generale su proposta dei servizi della rete territoriale. La fase sperimentale dell’Ospedale di Comunità di Petralia Sottana rientra nella convenzione stipulata dall’Assessorato regionale della salute con l’Agenas per anticipare con una struttura “transitoria” in ogni provincia, il nuovo modello territoriale dell’offerta di salute.

Il presidente Schifani: "Il mio governo vicino ai deboli e a chi non ce la fa"

"Il mio governo sarà sempre vicino a chi non ce la fa e ai più deboli, saremo sempre sensibili alle richieste di solidarietà, questo è il dovere delle istituzioni. Qui oggi si parla di medicina di prossimità, di ricoveri brevi o post intervento, di malati che, loro malgrado, si ritrovano ad appesantire il lavoro dei pronto soccorso e che qui, invece, potranno avere risposte di assistenza sanitaria adeguate ai loro bisogni". Lo ha detto il presidente della Regione, Renato Schifani all'inaugurazione del primo ospedale di comunità a Petralia Sottana. "Per la prima volta la riduzione delle liste d'attesa è un problema finito sul tavolo del governo nazionale e noi in Sicilia stiamo affrontando il tema con particolare attenzione e rigore. Abbiamo inserito nei contratti dei direttori generali l'obiettivo annuale della riduzione della lista d'attesa con un monitoraggio su base trimestrale, mentre sul fronte della carenza dei medici, stiamo lavorando a bandi rivolti a medici stranieri e al reclutamento in un paese dell'est europeo di oltre 100 medici":

L'assessore Volo: "Nuovo modello territoriale dell'offerta salute"

"Abbiamo avviato la sperimentazione della casa di comunità al San Luigi di Catania e dell'ospedale di comunità oggi a Petralia - dice l’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo - oltre all'attivazione delle Cot, le 12 Centrali operative territoriali. Anche grazie alla collaborazione fra l'assessorato della Salute e l’Agenas, che fornisce le linee guida, stiamo costruendo il nuovo modello territoriale dell’offerta di salute in ogni provincia, il tutto in una logica di sperimentazione per concretizzare il concetto di assistenza territoriale che è il modo migliore per garantire l'assistenza. Lo strumento del decreto ministeriale 77 ha permesso di dare alla Sicilia quello che in altre regioni si fa da molto tempo, ovvero un territorio in grado di rispondere in maniera congrua e adeguata al bisogno di salute e assistenza. Il rivolgersi agli ospedali in casi di non necessità ha determinato e determina quell'ingolfamento continuo delle strutture di pronto soccorso e le lunghe attese di ore e ore che portano ulteriori disagi".