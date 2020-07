Nuovo centro comunale di raccolta rifiuti a Cinisi, tutto pronto per l'inaugurazione

Un nuovo centro comunale di raccolta rifiuti a Cinisi. Sarà inaugurato domani il centro finanziato dalla Regione con fondi per un milione e 284 mila euro che sorge su un terreno confiscato alla mafia, con un’estensione di circa 4 mila metri quadrati. All’appuntamento saranno presenti l’assessore regionale all’Energia, Alberto Pierobon, e il sindaco Giangiacomo Palazzolo. Nel corso dell’incontro saranno l’esponente del governo Musumeci “fornirà alcuni dati - si legge in una nota - sui benefici della raccolta differenziata in Sicilia”.

