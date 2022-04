Da bene confiscato ad area verde attrezzata: inaugurato il Giardino di Borgo Molara

Cinquemila metri quadrati di area verde attrezzata, con giostre e panchine. Inaugurato oggi il Giardino di Borgo Molara. Il taglio del nastro è l’evento conclusivo del progetto “Have a Party Park for You – Happy”, sostenuto dal dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Un sogno che realizza – spiega Giuseppe Labita, presidente di People Help the People – un'area verde che viene restituita al territorio, un luogo in cui tutti i cittadini, piccoli e adulti, da oggi avranno la possibilità di trascorrere qualche ora all’aria aperta, riscoprendo il piacere di prendersi cura della natura e di sé stessi”.

Tanti i bambini che questa mattina hanno festeggiato questo importante risultato partecipando alle attività organizzate dai volontari che con passione si dedicano proprio ai più piccoli, per guidarli alla scoperta della natura, tra piante e insetti esotici.