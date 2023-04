Alla Magione è stato inaugurato il centro di medicina e assistenza sociale nella basilica Costantiniana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Presso la Basilica Costantiniana della Magione, la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, Gran Prefetto del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, accompagnata dal Delegato Vicario di Sicilia, Nobile Antonio di Janni, e dal Cancelliere della Delegazione Claudio Ragusa, ha inaugurato il centro di Medicina e assistenza Sociale. A fare gli onori di casa il Parroco Salvatore di Grimaldi, commendatore di Grazia Ecclesiastico.

La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, commendatore di Merito dell'Ordine Costantiniano, dell' Assessore Dario Falzone, cavaliere costantiniano. Presenti i medici che si occuperanno dell'assistenza dei bisognosi del territorio: dott. Francesco d'Alba, dott.ssa Sardo, dott. Ercole Pusateri, dott. Antonio di Janni, dott.ssa Liboria di Baudo. I servizi oltre l'assistenza sociale riguarderanno la medicina interna, la cardiologia, la diabetologia e la prevenzione dell'igiene orale. Prima dell’inaugurazione Mons. Grimaldi ha benedetto i presenti e il Centro di Medicina e Assistenza Sociale. Il sindaco si è complimentato con la Principessa per l’iniziativa filantropica a favore di chi soffre e ha bisogno di cure e per gli aiuti del Progetto Briciole di Salute a Palermo che aiuta i bambini da zero a tre anni di famiglie disagiate.