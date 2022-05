Nasce Protego, il primo centro contro le discriminazioni: taglio del nastro ai Cantieri culturali

Inaugurato oggi nella sede Arci 'Tavola tonda' ai Cantieri culturali alla Zisa, il centro antidiscriminazione Protego. Uno spazio che offrirà un supporto contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere nelle province di Palermo e Trapani. Il progetto, di cui il Comune di Palermo è partner insieme ad altre istituzioni e soggetti del privato sociale, offrirà un luogo di ascolto, aperto cinque giorni a settimana (lunedì e mercoledì dalle 15 alle 19, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 13.30), un numero attivo 24 ore su 24 per chiamate e messaggistica, il supporto di avvocati civilisti e penalisti, psicologi, assistenti sociali, mediatori familiari.

Il centro offrirà informazioni e orientamento ai servizi e sulle prestazioni di carattere sociale, sanitario, scolastico, culturale e lavorativo, supporto e servizi specifici per migranti, rifugiati, richiedenti asilo Lgbtqi+, counseling sul benessere e la salute sessuale e attività di screening delle infezioni sessualmente trasmissibili (Ist), oltre ad attività di socializzazione, culturali, ludiche, informative e formative.

"Palermo si conferma città dei diritti - ha detto il sindaco Leoluca Orlando -, capace di rispondere alle difficoltà di quanti vengono discriminati a causa del loro orientamento sessuale. Questo centro, per la cui nascita voglio ringraziare Arcigay e tutte le associazioni pubbliche e private, è la conferma di una comunità coesa in difesa dei diritti di tutti e di ciascuno. Ed è, inoltre, conferma del profondo impegno profuso in questi anni dall'amministrazione comunale per far rispettare tali diritti inviolabili. E' questo il patrimonio della nostra città, un patrimonio da difendere".

Per l'assessore Cinzia Mantegna "l'avvio del centro contro le discriminazioni legate a differenze di genere rappresenta un'ulteriore opportunità per la nostra città per rispondere attraverso un ascolto attivo ai bisogni delle persone che vengono discriminate per il loro orientamento sessuale. Le istituzioni coinvolte nella progettualità - ha concluso - rappresentano ulteriore garanzia di una risposta efficace e competente".