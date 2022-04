Zona via Oreto, si inaugura il campo sportivo donato al plesso scolastico Oberdan

Dopo il forzato rinvio del 31 marzo per il maltempo, il deputato regionale del Movimento 5 Stelle e componente della commissione Ambiente dell’Ars Giampiero Trizzino insieme con i deputati del M5S Sicilia, inaugurerà giovedì 21 aprile alle 9,30 lo spazio sportivo polifunzionale donato al plesso scolastico Oberdan di via Spica 5. Grazie alle somme restituite dalle proprie indennità parlamentari da parte dello stesso Trizzino e integrate dell’Associazione Movimento Cinque Stelle Sicilia presieduta dalla collega all’Ars Stefania Campo, il campo di basket del plesso dell’Istituto comprensivo Maredolce - utilizzabile per svariate altre discipline sportive - e l'area adiacente sono stati dotati di una nuova pavimentazione in materiale plastico di riciclo antiscivolo di ultima generazione.

“Una struttura - la dichiarazione di Trizzino - che permetterà agli alunni e ai ragazzi dei quartieri Oreto, Stazione e Guadagna di godere di una zona nel cortile dell’istituto scolastico per praticare sport all’aria aperta. Lo spazio è stato rinnovato con le restituzioni degli stipendi dei portavoce regionali e rientra nel quadro delle numerose attività che il M5S Sicilia compie regolarmente ormai da quasi dieci anni”. A causa del forte vento che flagellò Palermo a fine marzo, parti del plesso Maredolce che ospita la sede centrale dell’istituto erano state seriamente danneggiate.

Risultato: un campo adatto al basket, alla pallavolo, alla pallamano e a varie altre discipline sportive, e un’area sportiva polivalente, pavimentati con materiale sintetico da riciclo di ultima generazione, antiscivolo e adatto alla pratica sportiva nelle discipline più svariate. Il progetto aveva fatto i primi passi già a giugno 2021, quando l’istituto comprensivo diretto da Nicola Pizzolato aveva sottolineato l’urgenza di confermare e ampliare l’offerta sportiva da parte della scuola, con la messa in sicurezza e l’allestimento di un tappeto gommato antiscivolo e antitrauma.