Il presidente della Corte d'Appello: "Pochi magistrati e giustizia troppo lenta, servono scelte coraggiose"

Una giustizia troppo lenta, che arriva tardi, non è giustizia. Né per chi è vittima di un reato, ma neppure per chi lo commette. I tempi biblici dei processi sono un dato risaputo (e sperimentato da tantissimi cittadini) e sono un fallimento per uno Stato democratico, andando a creare anche disparità sociali tra chi ha i soldi e può aspettare e chi, invece, non può permetterselo. Alla base di tutto - al di là dei decennali tentativi di riforma del settore - c'è la carenza di organico, la mancanza di magistrati. Ed è questo uno dei punti centrali sul quale si concentra il presidente della Corte d'Appello di Palermo, Matteo Frasca, nella sua relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. La cerimonia si terrà domani mattina al palazzo di giustizia.

Il magistrato, che non ha alcuna esitazione a parlare di "una risposta insufficiente" da parte dello Stato, mette in evidenza i dati: "La pianta organica nazionale dei magistrati è inferiore alla media europea e sconta un allarmante indice medio di scopertura, pari al 16% circa. In questa Corte di Appello (il cui distretto comprende i tribunali di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Marsala, Agrigento e Sciacca, ndr) la percentuale di scopertura è attualmente del 20%, nella Procura generale del 32%, nel tribunale di Palermo è pari all'11% ma cresce molto nell'ufficio gip-gup, e infine, nella Procura della Repubblica si attesta al 14%, ma è molto più elevata nella Direzione distrettuale antimafia". E su quest'ultimo punto, "l'insufficiente risposta" dello Stato finisce per investire anche la lotta a Cosa nostra. Frasca cita Giovanni Falcone, ricordando che la mafia "è 'un fenomeno criminale straordinariamente complesso', per il quale 'l'inquirente quasi sempre ha il compito di operare non su un fatto storicamente esaurito ma su una realtà in atto, tutt'altro che statica e conclusa'". E l'organizzazione criminale, seppure gravemente colpita dall'azione repressiva dello Stato "non è stata ancora debellata e conserva - secondo il magistrato - un forte radicamento nei territori di questo distretto che ne costituiscono l'epicentro, con la conseguenza che è necessario destinarvi risorse adeguate per un'efficace azione di contrasto anche in sede giudiziaria".

Fa un esempio per tutti, il presidente della Corte d'Appello: "L'arresto di Matteo Messina Denaro, per il quale appena un anno fa tutte le istituzioni di questo Paese hanno espresso grande soddisfazione, non è stato solo l'approdo di lunghi anni di defatiganti indagini delle forze di polizia coordinate dalla Procura di Palermo, ma è divenuto anche un punto di partenza perché ha aperto nuovi scenari al fine di individuare, mediante indagini sempre più complesse e articolate soprattutto quando investono le operazioni finanziarie, la rete di protezione che ha consentito la latitanza e di scoprire le fonti di ricchezza del latitante stesso e dell'organizzazione. Ebbene - sottolinea - dopo che pochi mesi fa era stata pubblicata solo una parte dei posti vacanti nella Corte d'Appello, peraltro neppure coperti, e neanche uno di quelli della Procura generale, nel recente bando per gli uffici di primo grado sono stati pubblicati un solo posto per il tribunale di Palermo e uno per la Procura". Dunque non si fa nulla, o comunque poco, per risolvere un problema atavico, che non è solo palermitano o siciliano, ma colpisce tutto il Paese.

"In linea generale - aggiunge Frasca - l'efficienza della giustizia rende necessaria una progettualità complessiva e autentica che, però, richiede un'azione sinergica, una serena cooperazione e un fisiologico confronto tra i poteri dello Stato. Purtroppo, invece, riemerge con esarcerbante ciclicità che spesso prescinde dalle contingenti maggioranze politiche, una logorante contrapposizione con la politica che assume le connotazioni e i toni di uno scontro istituzionale. Uno scontro che non è né voluto né alimentato dalla magistratura, che continua nella intransigente difesa dei principi costituzionali e nella coerente denuncia pubblica dei rischi che derivano da questo o quel progetto di riforma o anche dalla mancata adozione degli interventi necessari".

Il magistrato afferma che "i tempi di definizione dei giudizi non assicurano ancora del tutto la ragionevole durata del processo che continua a essere la vera nota dolente attorno alla quale ruota la maggior parte dei problemi della giurisdizione" e come "il ripristino della legalità violata che ne costituisce l'obiettivo primario, viene vanificato da tempi processuali non giustificati e quindi 'non ragionevoli'". E la "durata ragionevole", per Frasca, "è anche strumento dell'uguaglianza tra i cittadini, perché un'attesa eccessiva discrimina tra chi può attendere un tempo lungo per la decisione o chi invece non può, soprattutto per ragioni economiche, perché dal ritardo subirebbe un pregiudizio eccessivo e, quindi, un'ulteriore ingiustizia". Nonostante la "consapevolezza ripetutamente dichiarata a diversi livelli e in diverse sedi" sul tema "non ha fatto seguito - aggiunge - una coerente decisa individuazione e adozione delle misure necessarie alla sua piena attuazione", anche se "le piante organiche sono risalenti nel tempo e sono inadeguate alla domanda di giustizia, che è cresciuta a dismisura".

Il presidente della Corte d'Appello si sofferma su "un interesse prettamente finanziario" legato alla durata dei processi che è "correlato alla spesa per il risarcimento del danno da irragionevole durata del processo regolato dalla legge Pinto che nel distretto palermitano è stata di un milione 347.247,93 euro peraltro in flessione del 48% rispetto all'anno precedente". Qualche intervento si è fatto, anche in relazione ai fondi del Pnrr, i concorsi sono stati banditi, ma sono sempre misure insufficienti.

Infine, Frasca richiama l'attenzione sul fatto che "la celerità del processo non è posta solo a presidio delle merci, perché la sua necessità è avvertita, addirittura con maggiore pregnanza, in altri ambiti come i diritti umani, i diritti fondamentali, i diritti sociali". In ogni caso, per il magistrato, "la celerità non può andare a scapito delle garanzie perché la spinta indiscriminata alla velocità può sfociare in giustizia sommaria che è il tradimento della sua essenza". Da qui la richiesta di "operazioni coraggiose e probabilmente impopolari che si scontrano con resistenze localistiche e con biechi campanilismi sempre esistenti, ma sono decisioni indispensabili se si intende realmente recuperare l'efficienza del sistema" e "anche il Csm è chiamato a fare la sua parte".