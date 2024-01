Inaugurato l'anno giudiziario, il grido d'allarme dei magistrati: "Più risorse contro degrado, miseria e mafia"

Dopo l'allarme lanciato dal presidente della Corte d'Appello, Matteo Frasca, che nella sua relazione per l'inaugurazione del nuovo anno giudiziario si è soffermato sulla carenza di magistrati (pari al 20% nel distretto di Palermo) e la conseguente lentezza della giustizia nel dare risposte ai cittadini, stamattina il tema è stato ripreso durante la cerimonia che si è svolta al palazzo di giustizia, anche rispetto alle sue conseguenze nella lotta a Cosa nostra. E la fotografia che emerge dai vari interventi è quella di una magistratura che opera in prima linea, tra migliaia di difficoltà, in un territorio - che comprende anche i tribunali di Termini Imerese, Trapani, Marsala, Agrigento e Sciacca - particolarmente complesso e povero, con un personale amministrativo ridotto all'osso e che fa degli sforzi immani. Anche se storicamente la politica si è abituata - in modo distorto - a delegare la risoluzione di quasi tutti i problemi che attanagliano il Paese proprio alla magistratura e alle forze dell'ordine.

La ricetta del ministero: "Nuove assunzioni e digitalizzazione"

Un allarme a cui, intervenendo alla cerimonia, ha voluto dare una risposta Giuseppe Fichera, capodipartimento al ministero della Giustizia, puntando sull'assunzione di nuovi giudici e la loro immissione in servizio (circa il 10% in più), ma anche sul processo telematico e digitalizzazione. "Certo - ha detto - serve un intervento integrativo, si devono sostenere gli uffici con maggiore arretrato negli smaltimenti e rinforzare la polizia penitenziaria. Questo è lo scenario a cui dobbiamo tutti guardare con senso del dovere" e ha ricordato come questo "è anche l'anno del processo telematico: tutto il ministero è impegnato in uno sforzo massimo ma siamo consapevoli delle difficoltà".

De Lucia: "Cosa nostra non è finita, ma le risorse sono limitate"

Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia ha messo chiaramente in evidenza come "non dobbiamo mai dare Cosa nostra per finita, ma al contempo non possiamo tenere conto che le risorse per combatterla sono limitate", sottolineando che l'organizzazione crimininale "vive un momento di crisi che va colto" e che "Cosa nostra ha per ora un grande problema, quello di tornare a essere potente, una forza militare, che significa avere risorse economiche che si realizzano solo attraverso il traffico di stupefacenti". Il magistrato si è soffermato anche sulla necessità delle intercettazioni in quest'ambito e, consapevole che "le intercettazioni costano", ma anche che se "lo scorso anno la Procura ha investito 30 milioni in quest'attività, nello stesso periodo sono stati confiscati beni per 400 milioni. Non è giustificata quindi l'osservzione sul costo delle intercettazioni". Ha aggiunto inoltre che "dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro, nel corso delle perquisizioni effettuate sono stati sequestrati 500 mila euro in gioielli e 300 mila in contanti, subito fatti confluire nel Fondo unico per la giustizia". De Lucia ha ribadito che le intercettazioni "sono uno strumento fondamentale di investigazioni e, a mio avviso, sono irrinunciabili". Anche il procuratore ha rimarcato che "il tema della carenza degli organici è di estrema gravità".

Sava: "Se lo Stato non risonde ai bisogni primari ci penserà la mafia"

Il procuratore generale Lia Sava ha invocato "forme autentiche di sinergia fra le istituzioni", da attuare "in fretta", delineando uno scenario di degrado in molte aree di Palermo, dove imperversano miseria economica, culturale e sociale, dove manca proprio la presenza dello Stato, elementi che sono l'humus perfetto per consentire a Cosa nostra di riacquisire forza. "Mi preoccupa - ha detto il magistrato - la sfiducia verso la cultura antimafia. I poveri ed i miseri si sentono traditi perché le promesse di legalità e sviluppo non sono state mantenute. Le fasce popolari più disagiate sono profondamente disilluse, avvertono i morsi della crisi, c'è il rischio che percepiscano la loro miseria come irredimibile e si lascino sedurre dall'offerta deviante del crimine. Se mancano risposte ai bisogni primari, tanti tornano a bussare alle porte del welfare mafioso". Non ha esitato a parlare di "situazioni indice di putrefazione etica e culturale, dove lo Stato arretra, gli spazi vuoti sono occupati dal malaffare", per questo "lavoro e cultura paiono come i soli antidoti alla desolazione", non solo la repressione. E ha posto una domanda chiara: "A chi vogliamo lasciare i nostri quartieri? Al crimine o alle istituzioni statali? Penso a Ballarò dove vediamo ragazzini con gli occhi dello sballo da crack. Non sono figli di altri, sono nostri figli e ne siamo responsabili".

Una radriografia preoccupante a cui si aggiunge una mafia che investe proprio nella droga e che "mostra grande attenzione verso le imprese per inquinarle, si infiltra pesantemente nel settore del gioco e delle scommesse", una "Cosa nostra che si sommerge, diventa fluida e non ha bisogno più di rischiare con le estorsioni", pratica che "si struttura quasi come corrispettivo di un servizio, con una sorta di consenso da parte delle vittime". Un'organizzazione criminale che è "certamente vitale, che mescola regole antiche con nuove sollecitazioni" e "le mafie - ha aggiunto Sava - oggi sono ipertecnologiche, in evoluzione ed adattano il business criminale alle nuove realtà sociali ed economiche". Anche lei ha poi sottolineato l'importanza delle intercettazioni proprio nel contrasto alle cosche e si è soffermata sul problema della carenza di organico.

Morosini: "Distanza siderale tra agenda parlamentare e esigenze della giustizia"

Pianta organica che è stata al centro anche dell'intervento del presidente del tribunale di Palermo, Piergiorgio Morosini, che ne ha sottolineato la totale inadeguatezza: "La pianta organica del tribunale di Palermo è sostanzialmente quella immaginata per la magistratura giudicante che operava in epoca antecedente alla istituzione della Dda, organismo che si avvale di una polizia giudiziaria altamente specializzata, che elabora documenti e istanze alla base di ogni iniziativa dei pm, con notevoli ricadute sul lavoro dei giudicanti, a partire dalla delicata fase delle indagini preliminari" e "non essendo aggiornata a quella novità, è chiaramente inadeguata". Morosini ha indicato un dato emblematico: "Basti pensare al rapporto tra giudici e pm a Palermo, 104 a fronte di 61, che è ben al di sotto del rapporto di 2 a 1, garantito nelle sedi italiane di analoghe dimensioni" e "senza i pronti interventi del Csm" questa situazione è destinata "ad incidere negativamente su tempi e qualità della risposta giurisdizionale e ciò vale, ancora di più, in periodi di emergenze sociali". Per questo ha rivolto un appello "al senso di responsabilità del ministero della Giustizia e del Csm: fate rispettivamente attenzione all'adeguatezza delle piante organiche e alle opzioni sulla mobilità dei magistrati".

Morosini non ha esitato a dire che "in questi giorni, ogni attore del circuito giudiziario di questo distretto avverta una distanza siderale tra l'ordine del giorno dell'agenda parlamentare in tema di giustizia e le questioni che lo impegnano quotidianamente". Perché "mentre fioccano disegni di legge su istituti più volte riformati nell'ultimo decennio, come prescrizione, intercettazioni, abuso d'ufficio, e sulla ridefinizione dei rapporti tra istituzioni politiche e magistratura, nei tribunali, nelle riunioni con personale amministrativo e nel confronto con gli avvocati - ha affermato il presidente del tribunale - ci misuriamo più che altro con gli obiettivi del Pnrr, con le difficoltà della digitalizzazione del processo penale, con le scelte di priorità nei processi, affrontiamo, insomma, la questione delle attese di giustizia di tanti cittadini. Parte dei quali, senza risposte in tempi ragionevoli, potrebbero vedersi costretti a rivolgersi a circuiti alternativi, non di rado fuori dalla legalità".

Scaletta (Csm): "Qualcosa si è fatto, ma sappiamo che non basta"

A rappresentare il Csm, alla cerimonia, c'era il consigliere Dario Scaletta, già sostituto procuratore della Dda di Palermo, che sul problema degli organici ha detto: "Si è intervenuto per ridurre le scoperture degli uffici", fornendo una serie di dati e sottolineando che si sono potenziate le "risorse umane, magistrati e personale di cancelleria, oltre che quelle tecniche, fondamentali in uffici intensamente impegnati nel contrasto a Cosa Nostra". E ha aggiunto: "Un contributo di professionalità questo Consiglio ha cercato di assicurarlo anche nella guida degli uffici giudiziari, consapevole di dover accelerare i tempi, così se al momento dell'insediamento i tempi di definizione oscillavano tra 18 mesi per i direttivi e 20 per i semidirettivi, oggi ci si attesta intorno ai 12 mesi con l'obiettivo di raggiungere un ulteriore riduzione".

Ma "va detto con chiarezza - ha rimarcato Scaletta - persiste una condizione di oggettiva emergenza giacché il Consiglio non prevede ulteriori flussi in ingresso per un sensibile lasso di tempo, verosimilmente almeno fino alla metà del 2025, se non oltre". Infine "noi siamo pronti, nell'ambito delle riservate sfere di competenze, ad una sempre più intensa cooperazione, giacché indipendenza della magistratura ed efficienza del servizio giustizia costituiscono un tutt'uno, in un armonico funzionamento di cui primo garante e custode è il presidente della Repubblica, a cui rivolgo da questo distretto un deferente e ossequioso ringraziamento per la sua costante e dimostrata vicinanza al Consiglio in questo primo, delicato, anno di attività. Con fermezza, rigore e responsabilità abbiamo tutti a cuore un obiettivo importante: proseguire nel recupero di credibilità in un cammino orgoglioso nella direzione di una superiore qualità del servizio giustizia senza arretrare nella tutela dei diritti dei cittadini".

Greco (Ordine degli avvocati): "Troppe aggressioni, ma non ci faremo intimidire"

Sulla carenza di organici si è soffermato anche il presidente dell'Ordine degli avvocati di Palermo, Dario Greco, rimarcando come si tratti di un dato "non congiunturale, ma strutturale" e che questi vuoti "sono allarmanti perché determinano denegata giustizia". E se "Palermo è una sede giudiziaria speciale, in maniera speciale deve essere affrontata la carenza degli organici". Greco ha stigmatizzato gli attacchi sempre più frequenti agli avvocati: "Noi avvocati siamo in prima fila, siamo il cosiddetto front office di chi ha diritto alla giustizia e si trova coinvolto nella macchina giudiziaria, noi siamo di parte e lo rivendico a gran voce. Siamo dalla parte di chi ha diritto alla giustizia, siamo dalla parte della difesa della dignità della persona umana troppo spesso umiliata nelle nostre carceri. Siamo dalla parte dei minori che vivono i conflitti familiari, di chi è diversamente abile e rivendica condizioni di parità, delle donne vittime di violenza, degli indifesi e, soprattutto, degli 'indifendibili'. Noi avvocati - ha detto con forza - non ci faremo condizionare o peggio ancora intimidire, perché noi assolveremo sempre al nostro dovere di assicurare il diritto di difesa, che è sacro e per noi rappresenta un sacro dovere".

Quello degli attacchi agli avvocati è un fenomeno sempre più frequente: "Anche in Italia - ha aggiunto il presidente dell'Ordine - assistiamo a tentativi di ostacolare il mandato difensivo con l'assurda affermazione che vi sarebbero indagati o imputati a cui non è riconosciuto il diritto di difesa. Una pubblica manifestazione di piazza nel palermitano con pesanti invettive verso un avvocato nostro iscritto, che seppur possono essere comprese per il dolore di una madre, sono state tollerate dalle autorità presenti, senza che via sia stata alcuna presa di distanza. Sia chiaro a tutti: l'avvocatura italiana non arretrerà di un solo passo".

Il sindaco: "Plauso all'attività instancabile contro mafia e criminalità"

Alla cerimonia erano presenti anche, tra gli altri, il presidente della Regione, Renato Schifani e il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che ha dichiarato: "La magistratura sarà sempre un caposaldo della nostra democrazia. Il mio plauso va all'instancabile attività giudiziaria per contrastare la mafia e ogni forma di criminalità. Oggi, più che mai, è strategica ogni forma di collaborazione istituzionale per fronteggiare qualsiasi tentativo di infiltrazione di Cosa nostra nella pubblica amministrazione e per fornire un servizio in favore dei cittadini, in particolare i più fragili, come dimostra il protocollo appena firmato tra la Città metropolitana e il tribunale di Palermo che istituisce sportelli di prossimità nei Comuni per l'accesso semplificato alla giustizia. Nel giorno dell'inaugurazione dell'anno giudiziario il mio augurio di buon lavoro alla magistratura del distretto di Palermo e all'avvocatura per il suo prezioso contributo".