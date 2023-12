L'opera di Bosoletti ispirata alla Natività di Caravaggio, decimo murale realizzato allo Sperone

Il parco d'arte urbana dello Sperone si arricchisce con il suo decimo murale, questa volta ispirato alla "Natività di Caravaggio". E' stato scelto il giorno di Natale per l'inaugurazione dell'opera realizzata da Francisco Bosoletti su un edificio di 7 piani di viale Giuseppe Di Vittorio - area dove si registra una florida attività di spaccio - grazie alla partnership tra l'associazione Amici dei musei siciliani, l'Accademia di Belle Arti di Palermo e l'Alleanza creativa Sperone167, nell'ambito della XIV edizione del progetto "Next" ideato dagli Amici dei musei siciliani. Tra i protagonisti dell'evento anche l'attore Salvo Piparo con uno dei suo "cunti" tratto da "Il furto del Caravaggio raccontato".

Il murale di Bosoletti viene realizzato nel tentativo di esorcizzare il clamoroso furto del capolavoro di Michelangelo Merisi avvenuto nell'Oratorio di San Lorenzo a Palermo nella notte tra il 17 e il 18 ottobre del 1969. Sulla negazione dei diritti e con l'opera di Bosoletti viene scritto un nuovo capitolo di "resistenza artistica" con un'opera di denuncia ancora una volta allo Sperone.

Dalle periferie al centro. Dalle tenebre alla vita. Dalle cronache che inchiodano il quartiere a luogo di morte, a luogo di riscatto e vita. La Natività di Bosoletti è un'azione di arte pubblica che viene restituita alla città. Il furto come tutti i diritti negati è un fatto pubblico e non una condizione della singola persona.

Durante i giorni di lavoro, nelle iniziative collaterali, con talk, passeggiate e presentazioni si è voluto evidenziare la connessione tra le periferie e il centro. Le realtà coinvolte desiderano infatti sperimentare nuovi percorsi attraverso l'arte in grado di abbattere barriere e pregiudizi tra chi vive in luoghi differenti della nostra città, simbolo delle altre periferie del mondo. Il murale, il decimo nel quartiere Sperone, va ad arricchire il Parco d’arte urbana della periferia palermitana.

Trascorrere parte del giorno di Natale allo Sperone serve anche a rievocare lo spirito comunitario e il valore della cura verso il prossimo. "Adesso anche i cittadini dello Sperone hanno il compito di mantenere viva la memoria sulla Natività del Caravaggio sottratta al popolo", dichiara Francisco Bosoletti. "La Natività del Caravaggio - dice Salvo Piparo che da anni racconta la Sicilia e le sue mirabili storie di vita e leggende popolari attraverso il cunto - conserva ancora tra i vuoti e le incertezze, molteplici chiaro scuri, non più dipinti su una tela, ma tracciati dentro la memoria di chi ha deciso di non parlare, magari per sempre. Ma la storia è più fitta e misteriosa, e nonostante le ipotesi, le piccole e significative certezze, rimane ancora il dubbio che niente esista più, con il rimpianto che questo inestimabile tesoro sia stato valorizzato solo dopo essere stato rubato".