Inaugurato a Palermo il primo master siciliano in Odontostomatologia legale e forense

Il Master in Odontostomatologia legale e forense ha preso l'avvio, ieri, in una gremita Accademia delle Scienze Mediche del Policlinico di Palermo, con la lectio magistralis tenuta dal Questore di Palermo Leopoldo Laricchia. Il master di II livello fa parte dell’offerta formativa post-lauream dell’Università di Palermo.

L'inaugurazione si è svolta alla presenza del presidente della Scuola di Medicina, Marcello Ciaccio, del direttore del DiChiOnS Giorgio Stassi, del presidente dell’Accademia Aldo Gerbino e del presidente della Cao, Mario Marrone e con gli auguri inviati da Vittoria Casa, presidente della Commissione Cultura presso la Camera dei Deputati, che si è congratulata per l'attivazione del nuovo e prestigioso corso di studi che dà lustro e merito alla Scuola Medica di Palermo.

Il Master, primo in Sicilia e nell'Italia meridionale, annovera esperti in campo giuridico, magistrati, avvocati e odontologi forensi di chiara fama che arricchiranno l'offerta formativa di Unipa. Formerà autorevoli esperti in odontostomatologia legale e forense, figure altamente professionali di cui il territorio ha notevole necessità. La prima sessione di lavoro ha avuto come relatore il prof. Antonio Della Valle, figura di spicco in materia di odontologia e antropologia forense.

A dirigere il master il Prof Alessandro Scardina coadiuvato da un autorevole consiglio scientifico che annovera la professoressa Antonella Argo, la professoressa Stefania Zerbo ed il presidente del corso di laurea in Odontoiatria il professor Pietro Messina.