Inaugurati due spazi di accoglienza ai Danisinni, Orlando: "Stiamo costruendo il futuro"

Spazi di accoglienza, di promozione sociale e centri di ascolto per fronteggiare le emergenze sociali. Sono questi gli obiettivi de "Il Borgo Sociale" e "Il Cortile del buon samaritano" inaugurati nella tarda serata di ieri nel complesso parrocchiale del quartiere Danisinni, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Leoluca Orlando, dell'assessore alla Cittadinanza solidale, Cinzia Mantegna, di Pippo Morello, presidente della fondazione "Insieme per Danisinni" e di Marco Lori, presidente della fondazione "Azimut".

Nel corso della serata sindaco e assessore insieme a fra Mauro Billetta, hanno firmato il protocollo d'intesa tra il Comune di Palermo e la parrocchia Santa Agnese V.M. per la promozione di interventi di Mediazione e Giustizia Riparativa. Presenti anche fra Salvatore Zagone, ministro provinciale dei Cappuccini di Palermo.

"Stiamo costruendo futuro. Possiamo dire missione compiuta ma non completata", ha detto Leoluca Orlando. "Danisinni - ha aggiunto - è una realtà in cammino costante ed è questa la visione della città che va avanti da anni. Qui si fa cultura dell'accoglienza che è il grande cambiamento culturale che caratterizza la città. Danisinni accompagna e precede questo cambiamento nel segno della bellezza. Coltivare la bellezza partendo dall'idea che tutto è legato. Danisinni ci fa capire cosa significhi essere una comunità aperta che non si chiude in un gruppo chiuso. Quando un giorno questa esperienza contagerà tutta la città, la missione sarà completata".

Per l'assessore Manregna, "La sottoscrizione del protocollo rappresenta l'offerta di un servizio dell'amministrazione comunale, rivolto ai cittadini e che si realizza un prossimità. In questi anni grazie agli operatori della mediazione si sono realizzati incontri di mediazione comunitaria e sociale per favorire e sensibilizzare i cittadini e la comunità tutta di danisinni per rafforzare l'interesse comune nella costruzione del borgo sociale. È stato per me entrare come in un giardino segreto dove ho visto realizzata bellezza e speranza di una comunità che insegue un medesimo sogno".

Così Marco Lori, presidente della Fondazione Azimut: "Fondazione Azimut è rimasta affascinata dalla realtà dei Danisinni e dal progetto che ha voluto sostenere finanziandolo complessivamente, prima con la realizzazione della fattoria e poi con la nascita del Borgo Sociale, per aiutare concretamente una comunità restituendole dignità. Oggi questa rappresenta l’opera più importante portata avanti dalla Fondazione ed è per noi grande motivo d’orgoglio. Il percorso mi ha fatto conoscere persone splendide, come fra Mauro Billetta, con le quali è nata una vera amicizia ed è stato condiviso non solo un progetto ma un sogno adesso reale. Al centro del Gruppo Azimut, di cui la Fondazione fa parte, ci sono le persone e questo ci ha spinto a dare il nostro contributo per creare e condividere ricchezza e valore per il territorio. Fondazione Azimut, che oltre me ha visto coinvolti anche il consigliere Pietro Belotti e il referente per Palermo Pietro Marcianò, ringrazia dunque coloro che ci hanno dato l’opportunità di compiere qualcosa di davvero importante".

Chiusura con Fra Mauro Billetta: "Celebriamo l’inaugurazione di uno spazio sociale, di relazione e cura, che ha per noi un significato profondo. Il principio di fraternità è centrale nella comunità di Danisinni e la realizzazione dell’opera consente di offrire accoglienza e condivisione. Siamo arrivati a questo traguardo perché il nostro sogno è stato condiviso dalle persone della Fondazione Azimut con cui abbiamo costruito un rapporto di sincera amicizia e stima che ci ha permesso di avviare un percorso di crescita comunitaria che farà bene a tutto il territorio".