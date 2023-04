Inaugurata la Via dei librai, taglio del nastro col sindaco: c'è anche lo stand dei carabinieri 

E' stata inaugurata questa mattina la Via dei librai al Cassaro, la grande manifestazione che porta in città case editrici e lettori. Taglio del nastro col sindaco Roberto Lagalla. Insieme all’assessore alla Cultura, Giampiero Cannella, sindaco e assessore si sono ritrovati al Piano della Cattedrale per l'inaugurazione dell'ottava edizione. "Onorato di inaugurare questa ottava edizione della Via dei Librai - ha dichiarato Lagalla - che vede, come ogni anno, ampia partecipazione da parte delle scolaresche del territorio. Un festival del libro e della letteratura sempre più attrattivo che riesce coinvolgere turisti e cittadini in un percorso di valorizzazione del patrimonio storico e artistico di Palermo".

"Oggi - ha aggiunto il sindaco - a tutti gli istituti scolastici della città e della Sicilia in generale desidero esprimere il mio sincero apprezzamento perché, anche da assessore regionale, ho avuto modo di apprezzarne il lavoro e soprattutto la qualità dell’offerta scolastica. Agli studenti auguro di cogliere l’occasione di questa manifestazione per riflettere sull’importanza della lettura, dei libri e delle relazioni personali, a volte erroneamente surclassate da quelle digitali. Questi rimangono strumenti preziosi per un percorso formativo di successo. Viva la scuola! E viva gli studenti siciliani".

Lo stand dei carabinieri

In occasione dell’inaugurazione della manifestazione, l’Arma dei carabinieri è presente con un proprio stand (nel quale è possibile consultare numerosi libri e storie sui carabinieri) e con diverse iniziative: alle ore 13, sul sagrato della Cattedrale di Palermo, il generale Antonino Neosi, della direzione dei Beni storici e documentali dell’Arma dei carabinieri di Roma ha presentato il periodico bimestrale edito dalla direzione dei Beni storici e documentali del comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Pubblicato per la prima volta nel gennaio 2016, la rivista online si affianca alle altre iniziative editoriali curate dall'Arma dei carabinieri, Il Carabiniere, la rassegna dell'Arma e le più recenti Natura e Silvae; lo scopo della rivista è quello di essere letta da tutti coloro che, Carabinieri e non, siano interessati a conoscere vicende della vita fin qui vissuta dall’Arma e dai suoi figli. Il periodico si ricollega idealmente al Bollettino-Notiziario del Museo Storico che chiuse le pubblicazioni nel 1975. Tale operazione di divulgazione si inserisce tra le iniziative per diffondere, in modo quanto più aperto possibile al più grande pubblico, gli episodi storici che videro l'Arma e i carabinieri protagonisti.

Nell'editoriale è sottolineato come sia importante per un’Istituzione come l’Arma dei Carabinieri, votata a garantire piena legalità e a proteggere diritti e libertà di ogni individuo in Italia e all’estero, ricordare, a ogni nuova generazione di suoi militari, la propria Storia per comprendere appieno il presente e guardare, con fiducia e giustificato ottimismo, al futuro.

Il Notiziario Storico dell’Arma contribuisce a mantenere e rafforzare questa memoria collettiva, proponendosi come strumento di conoscenza agevole, immediato, di facile accesso e consultazione. Narra vicende del passato a volte epiche, più spesso di vita comune, ordinaria, vissuta in operoso silenzio, in umile abnegazione, nella responsabile esecuzione del servizio, nel duro, quasi sempre anonimo espletamento dei compiti istituzionali da parte delle centinaia di migliaia, tante, di appartenenti all’Istituzione, di commilitoni che si sono avvicendati nei duecento due anni vissuti finora dall’Arma e continueranno a farlo negli innumerevoli anni ancora a venire.

Alle ore 17, presso la Chiesa di San Giacomo dei Militari ubicata all’interno della caserma “Calatafimi-Dalla Chiesa” sede del Comando Legione Carabinieri Sicilia, alla presenza del Comandante della Legione, il generale Rosario Castello, di autorità civili e militari, di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri, del dottor Fernando Asaro, Procuratore della Repubblica di Marsala e del dottor Antonio Maiorana, direttore dell’unità di Ginecologia e ostetricia dell’ospedale Civico di Palermo, la dottoressa Simona Dalla Chiesa, figlia del compianto Generale presenterà il libro dal titolo “Carlo Alberto Dalla Chiesa. Un papà con gli alamari”.