Palermo, cuore del sindacalismo militare: Itamil Esercito inaugura la sede nazionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il capoluogo siciliano si afferma come epicentro nazionale del sindacato Itamil Esercito, membro osservatore di Euromil. La scelta di Palermo come sede del sindacato sottolinea il legame profondo con la città e il nostro Esercito in particolare nel periodo delle stragi mafiose all'epoca dell'operazione Vespri siciliani. Grazie al decisivo riconoscimento giuridico ottenuto con la sentenza nimero 120/2018 e consolidato dalla legge 46/2022, i militari italiani hanno ora il diritto di associarsi sindacalmente. In questo contesto di rinnovamento Itamil Esercito annuncia con orgoglio l'apertura della propria sede nazionale in via Vincenzo Di Marco 29, a Palermo. La cerimonia d'inaugurazione si terrà sabato 3 febbraio 2024, alle 10.30, con numero chiuso, e vedrà la benedizione dei locali officiata da don Pino Terranova.

Il segretario generale Girolamo Foti, militare in servizio presso la caserma Turba, esprime soddisfazione per l'importante traguardo raggiunto dal sindacato, "che ha visto una crescita esponenziale, superando il 2% di rappresentatività nazionale ben prima del termine previsto del 31 gennaio 2024 e avvicinandosi al 4% della forza dell'Esercito italiano, con una presenza capillare su tutto il territorio nazionale". L’ennese Sandro Frattalemi, presidente di Itamil, motiva la scelta di Palermo come sede per la sua storicità e per il suo ruolo di punto di riferimento nel coordinamento e nelle iniziative future del Sindacato in Italia. Il Segretario Foti pone l'accento su l'intento di creare un laboratorio etico e culturale che valorizzi la storia locale, come l'epica dei Vespri siciliani, promuovendo i valori di sicurezza nazionale e la storia dell'Esercito italiano tra le nuove generazioni.

La nuova segreteria, come dichiarato dal vicepresidente Nicola Passarelli, offrirà consulenza e assistenza nelle pratiche di arruolamento su appuntamento, rivolgendosi a tutti coloro che rispondono ai requisiti richiesti. L'evento vedrà la partecipazione di illustri personalità, tra cui il vicesindaco di Palermo, Carolina Varchi, l’assessore regionale ai Trasporti, Alessandro Aricò, il Senatore Raoul Russo e il Presidente di Euromil, Emmanuel Jacob. Si segnala anche la presenza di generale di corpo d'armata Giuseppenicola Tota, figura di rilievo nell'Esercito italiano e attuale presidente del Dipartimento per l'attuazione della "specificità". Ad arricchire la lista degli ospiti ci saranno Maurizio Ferrara, presidente dell'associazione Adis, e l'avvocato Massimo Taffuri, capo dell'associazione "L'Italia S'è desta".

Questo evento non solo celebra l'apertura della nuova sede nazionale di Itamil Esercito, ma segna anche l'inizio di un nuovo capitolo con l'introduzione di "Itamil web tv" all'interno della struttura, che sarà uno strumento fondamentale per la comunicazione e la divulgazione delle attività del sindacato. L'inaugurazione prelude al terzo congresso nazionale che si terrà il 23 marzo 2024 dalle ore 15.30 al Marina convention center di Palermo. Questo secondo appuntamento di rilievo confermerà l'importanza e il ruolo di Itamil nel panorama sindacale nazionale ed europeo, con la partecipazione di autorità militari e civili di primo piano. Per ulteriori informazioni riguardanti l'inaugurazione, il congresso e le attività del Sindacato Itamil Esercito, si invita a visitare il sito ufficiale.