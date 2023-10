Gonzaga, inaugurata una palestra: sarà aperta anche a chi è in difficoltà

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sarà una palestra polivalente aperta e fruibile a tutti i giovani della città. Grazie al progetto Kaleido Sport , finanziato dal ministero nell'ambito dell'iniziativa Spazi Civici di Comunità, infatti, il Gonzaga Campus la renderà fruibile anche ai giovani, da 14 ai 25 anni, in difficoltà. L'inaugurazione è avvenuta, questa mattina, in occasione del Gonzaga Sport Day, davanti al sindaco Roberto Lagalla.

I primi a prendere la parola sono stati due giovani del campus che hanno vinto parecchie medaglie sportive: Edoardo Costa (5° liceo sportivo) campione mondiale di ju jitsu – ad Abu Dhabi e Caterina Piredda (2°liceo sportivo) campionessa di canottaggio under 17 – nona al campionato italiano . “Lo sport è la principale attività giornaliera della mia vita – ha detto Costa -. Soltanto con grande sacrificio ed impegno costante si raggiungono i buoni risultati”.

“Durante la settimana dedico tantissimo tempo agli allenamenti – ha raccontato Piredda -. Per me, il valore principale di tutto il mio impegno sportivo è la resistenza che poi mi aiuta anche nella vita di tutti i giorni".

"Lo sport ci insegna a vivere perchè può diventare potente strumento per la crescita di uomini e donne felici e solidali - afferma Vitangelo Denora, direttore generale del Gonzaga Campus -. Lo sport, come alto valore civile e sociale aiuta i giovani ad imparare a come stare in questo mondo per vivere bene insieme con gli altri imparando a far squadra e a rispettare tutti. Noi gesuiti ci rendiamo conto di come oggi, come sempre e più di sempre, sia importante la missione di educare attraverso lo sport, educazione che arricchisce e si mette in sinergia con la formazione scolastica. Insieme vogliamo dare un futuro di speranza ai nostri giovani. Con lo sport vogliamo dare dignità e crescita a tutta la città".

"La polisportiva Gonzaga mi ricorda la mia gioventù - afferma il sindaco Roberto Lagalla – in cui, negli anni fui un giovanissimo coordinatore. Furono anni importanti in cui il Campus divenne un centro di aggregazione sociale e civile molto significativo. Ancora oggi, nella mia professione ne porto con me i valori più alti. Ben venga l'impegno di tutti per una sana crescita comune dei nostri giovani che devono essere messi nelle condizioni di avere le stesse opportunità. Lo sport è una palestra di vita di relazioni umane corrette nel rispetto delle regole senza prevaricazioni".