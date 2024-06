Inaugurata a Palermo la nuova sede della Uilm Sicilia, Lionti e Comella: "Punto di riferimento per tutti i lavoratori"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un luogo dove parlare, confrontarsi ma anche dove ricevere critiche, se necessario. Questo sarà, per tutti i lavoratori della Uilm Sicilia, la nuova sede inaugurata stamane a Palermo in via Alfonso Borrelli 3 a-b, alla presenza del segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, e della segretaria generale della Uil Sicilia, Luisella Lionti. A fare gli onori di casa lo stesso coordinatore Enzo Comella, insieme a Silvio Vicari della segreteria della Uilm Sicilia: “E’ una giornata di festa e riflessione. Con l’apertura di questa nuova sede abbiamo ottenuto un grande risultato e dobbiamo ringraziare tutti quei lavoratori che sino ad oggi hanno riposto in noi massima fiducia. Continueremo, quindi, ad ascoltare la gente e a portare avanti le istanze di tutti i lavoratori. Il nostro è un settore in forte crisi, numerose sono le vertenze siciliane ma questo sindacato continuerà a fare valere i diritti di tutti”.

E Lionti, dopo il taglio del nastro, ha concluso: “Essere un punto di riferimento per tanti cittadini e lavoratori è fondamentale, solo attraverso confronto continuo è possibile migliorare le condizioni nei posti di lavoro”.