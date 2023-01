Cambio al vertice dell'Inail: Giovanni Asaro è il nuovo direttore regionale

Dal primo gennaio Giovanni Asaro si è insediato alla guida della direzione regionale dell’Inail Sicilia, nella storica sede di viale del Fante a Palermo, che aveva già diretto dal 2011 al 2013.

Trapanese, classe 1959, laureato in giurisprudenza e procuratore legale. Dopo una carriera decennale da funzionario dell’Istituto è entrato nei ruoli dirigenziali dell’Inail nel 2000 guidando diverse sedi territoriali e uffici dirigenziali fino al 2011 quando, con incarico di livello generale, ha diretto prima la direzione regionale Sicilia per poi approdare alla guida della Puglia, della Toscana ed infine al vertice della direzione regionale Piemonte.

"Ritorno nella mia terra con rinnovato entusiasmo ed impegno alimentato dall’esperienza maturata in altre realtà territoriali. Il mio impegno e quello di tutta la struttura regionale saranno diretti a garantire, prioritariamente, adeguati livelli di assistenza per le prestazioni in favore dei lavoratori infortunati, fornendo, inoltre, supporto e consulenza alle aziende del territorio sui temi della salute e sicurezza sul lavoro".

Queste le prime parole del neo direttore regionale Inail Sicilia Giovanni Asaro, che poi aggiunge: "Inoltre ricercheremo le migliori forme di collaborazione con le Istituzioni e le parti sociali per realizzare un’efficace tutela dei lavoratori siciliani e contribuire, in tal senso, a rendere un servizio sempre più rispondente alle esigenze del mondo delle imprese che operano in Regione".