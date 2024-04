Musei aperti non solo la prima domenica del mese, Virzì (Ugl creativi): "Finalmente si aprono le porte alla cultura"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Musei aperti e gratuiti in Sicilia non solo la prima domenica di ogni mese, ma anche in tre date festive del 2024: 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre. “Finalmente una decisione dell’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana, in linea con le disposizioni del ministero della Cultura, tra l’altro aperture più volte da noi richieste a partire da Gennaio 2024, così apriamo le porte alla cultura”, a dichiararlo è Filippo Virzì, segretario regionale in Sicilia dell’Ugl Creativi la struttura sindacale che si occupa di cultura, arte, musica e spettacolo.