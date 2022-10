In migliaia a Castelbuono per il “Funghi fest”, La Grua annuncia: “L’evento diventerà itinerante”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Fine settimana da tutto esaurito a Castelbuono e nei comuni limitrofi per il ritorno in grande stile del “Funghi Fest. “Abbiamo registrato in 3 giorni più di ventimila presenze, numeri da capogiro che confermano come questo evento si attesti ormai fra i più importanti appuntamenti enogastronomici sul panorama regionale. Questo sicuramente grazie e a tutti i nostri partner ed ai tanti chef che ci consentono di offrire al pubblico piatto di straordinaria qualità. Ma credo che il successo di questo evento sia determinato anche dal ricco programma di eventi collaterali che consentono a tutti di godere delle straordinarie bellezze della nostra Castelbuono – afferma Jhonny Lagrua, presidente dell’associazione Promomadonie che da sempre organizza l’evento. – La nostra associazione, per sua stessa natura, guarda non solo a Castelbuono ma all’intero comprensorio madonita ed anche alle aree limitrofe del messinese. Per questo è nostra intenzione portare l’esperienza del “Funghi Fest” anche in altri contesti, al fine di contribuire ad arricchire e rendere più sistemica l’offerta turistica di questo bellissimo territorio”.

“Castelbuono si mostra ancora una volta pronta ad accogliere al meglio turisti e visitatori – afferma il sindaco Mario Cicero. – Ringrazio gli organizzatori di questo evento e rilancio l’invito agli imprenditori siciliani e delle altre regioni d’Italia ad investire nel nostro territorio, in particolare per quelle iniziatiche che hanno a che fare con il turismo e l’artigianato sostenibile, la filiera agroalimentare, dalla coltivazione alla trasformazione. Qui un’azienda vive e cresce bene, tanti sono gli esempi che si possono fare: Fiasconaro, Sferruzza, Tumminello, Forti, Bergi. La nostra amministrazione è pronta ad accogliere a braccia aperte tutti gli imprenditori sani che vogliono guardare al futuro con entusiasmo e fiducia”.