Impresa sequestrata a Trabia, De Vardo e Baudo (Uil): "Più ispettori per aumentare i controlli"

“Continua a persistere, nel settore delle costruzioni in particolare, la scellerata ed irresponsabile convinzione che si possano eludere norme e presidi legislativi che garantiscono legalità, trasparenza e sicurezza sul posto di lavoro”. Così Pasquale De Vardo, segretario della Feneail Uil, e Ignazio Baudo della Uil Palermo in merito al sequestro di un’impresa di Trabia, che spiegano: “E’ stato già ampiamente dimostrato che proprio in quegli ambienti di lavoro dove si registrano irregolarità o non si rispettano le norme di sicurezza, il rischio di incorrere in infortuni gravi è molto alto. Bene quindi, i controlli svolti dal gruppo di tutela lavoro dei carabinieri di Palermo. Resta però indispensabile, e adesso non più rinviabile, la necessità di aumentare il numero ispettori della Regione”.