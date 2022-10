Visita in Sicilia per 130 imprenditori brasiliani: "Incantati dal Duomo di Monreale"

Centotrenta imprenditori brasiliani in Sicilia a scoprire le bellezze dell'Isola ma anche a sondare opportunità di sviluppo e investimento per le proprie imprese.

In questa settimana, guidati dal direttore trade manager della Tim, Fortunato Rosato, hanno dapprima fatto tappa a Segesta, poi al Duomo di Monreale dove, si legge in una nota del consolato onorario del Brasile a Palermo "sono andati in visibilio". Per loro è stato preparato un ingresso al buio con l'organo che ha preso a suonare all'improvviso e le luci che si accendevano ad una ad una ad illuminare il magnifico retablo del Pantocratore e dell'Antico e Nuovo Testamento.

Poi un tuffo fra le bellezze verdi di Villa Tasca prima di riprendere il viaggio sulla costa orientale della Sicilia. "E' stato un momento particolarmente bello - ha detto Rosy Calamita, console onorario del Brasile a Palermo -. In Sicilia operano molti brasiliani e c'è uno stretto collegamento con il Paese. Ci auguriamo che quest'incontro possa essere foriero di grandi scambi fra i due Paesi".

All'incontro presenti anche Mario Attinasi, presidente di Assoimpresa e Daniele Ottobre, direttore artistico di Ecovisione facilitatore dell'interscambio culturale con il Brasile.