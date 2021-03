Impianto sportivo a Bonagia, Gelarda (Lega): "Si proceda subito a farlo partire"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Dopo l'ultimazione dei lavori in muratura oggi è stata fatta anche la pulitura, da Reset, delle erbaccce dell'impianto sportivo di via Mico Geraci a Bonagia. Una eccellenza in un quartiere quasi del tutto privo, come il resto della città, di impianti sportivi e di centri di aggregazione per giovani". Lo ha dichiarato il capo gruppo delle Lega a Palazzo delle Aquile, Igor Gelarda.

"Oggi - ha detto - sono andato personalmente a visionare la struttura. La mia paura è che se non dovesse essere riattivato immediatamente, l'impianto possa essere vittima di atti vandalici o spoliazioni. Quello che chiediamo all'amministrazione comunale è l'affidamento immediato alle società sportive che ne hanno fatto richiesta, nell'attesa di un bando definitivo, che ha bisogno di tempi più lunghi. Mancano ancora anche gli addetti alle pulizie, necessari per bagni e spogliatoi. Quella della politica dello sport è una delle falle maggiori e più gravi dell'amministrazione Orlando, che non riesce a valorizzare le proprie risorse e ha fatto precipitare la città di Palermo in fondo a tutte le classifiche per fruibilità di impianti sportivi pubblici. Una rotta che la Lega ha intenzione di modificare completamente, considerato che lo sport significa salute e significa anche aggregazione per i giovani che vengono così tolti dalla strada o dall'ozio di smartphone e videogiochi".

