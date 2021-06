Impiantisti di Confartigianato imprese: Terruso eletto presidente della categoria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giuseppe Claudio Terruso è stato eletto presidente della categoria Impiantisti di Confartigianato Imprese Palermo. Vice presidente, invece, Ivan Donato. Per Terruso, 56 anni, e Donato, 48 anni, si tratta di una riconferma all’interno della squadra dell’associazione degli artigiani. Il consiglio di categoria degli impiantisti ha eletto nuovamente Terruso e Donato, a seguito di un buon lavoro per la categoria svolto dai due artigiani dal 2016.

La categoria in questi anni si è particolarmente distinta sia per l’attenzione rivolta ai propri associati, sia per lo sguardo attento a innovazione e formazione, lavorando ai cambiamenti come un’opportunità per tutti gli artigiani. Tra le recenti novità, ricordiamo il servizio di ToolsSharing, ovvero la possibilità di condividere gli strumenti di lavoro. “È stata una nuova strada - spiega Terruso – per consentire a tutti gli impiantisti di avere le stesse opportunità sul mercato, di lavorare bene, all’avanguardia e non dovendo necessariamente sostenere costi per apparecchiature che magari rischiano di essere utilizzate ben poco non ammortizzando quindi eventuali spese eccessive. È un servizio che ha ben funzionato”.

Terruso è anche uno dei docenti dei corsi F-Gas che organizza Confartigianato Palermo. Il conseguimento del patentino personale F-GAS è obbligatorio per gli addetti del settore installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati. Altro fiore all’occhiello della categoria è l’apprendistato. La categoria lavora a stretto contatto con le scuole e gli studenti, per formare in aula i ragazzi con le competenze più utili al mercato.

Terruso è un imprenditore artigiano nel campo elettrico, mentre Donato ha uno sguardo mirato ai termoidraulici. Un’accoppiata vincente che adesso punterà a rilanciare maggiormente gli associati della propria categoria. “Auguriamo buon lavoro alla categoria degli impiantisti – dice Giovanni Rafti, segretario di Confartigianato Palermo –. In questi anni tanto è stato fatto, ma ogni giorno la nostra associazione si impegna sempre più per offrire maggiori servizi e opportunità ai nostri associati. Gli impiantisti sono degli artigiani impiegati a 360 gradi nei vari settori di produzione. Siamo certi di essere sulla buona strada per far crescere sempre più questa categoria”.