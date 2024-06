Il PalaOreto ottiene l'agibilità al pubblico per 900 posti: "Così lo sport a Palermo torna protagonista"

Dopo il PalaMangano, arriva l'agibilità anche per il PalaOreto. Stamattina, al termine di un sopralluogo effettuato nell'impianto di via Santa Maria di Gesù, la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha dato l'ok ad una capienza di 900 posti. I tecnici hanno espresso parere favorevole al rilascio della licenza per lo svolgimento di manifestazioni sportive fino al 31 luglio 2025.

A darne notizia è l'assessore comunale allo Sport, Alessandro Anello, che afferma: "Dopo il via libera di ieri per l'impianto di Passo di Rigano intitolato a Massimo Mangano, grande coach di pallacanestro in serie A, da oggi pure il PalaOreto potrà tornare a riempirsi di spettatori praticamente alla massima capienza per sostenere le squadre palermitane di pallavolo, pallamano, basket, calcio a 5 che in passato spesso sono state costrette a giocare le partite a porte chiuse".

"Adesso, grazie all'agibilità ottenuta su entrambi i palazzetti, per le società sportive che militano nei campionati agonistici nazionali sarà possibile pianificare le attività potendo contare su strutture efficienti. Così lo sport a Palermo torna protagonista", conclude Anello.