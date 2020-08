Il Comune mette a disposizione i suoi impianti sportivi, ecco come usufruirne

L'amministrazione comunale mette a disposizione gli impianti per le attività sportive per la stagione 2020/2021. Sul sito istituzionale del Comune (www.comune.palermo.it) è possibile consultare l'avviso destinato a società e/o associazioni sportive che sono iscritte al registro Coni e regolarmente registrate sul Portale dello sport del Comune di Palermo.



Per utilizzare gli impianti sportivi comunali si dovrà presentare un'istanza utilizzando il modello disponibile all'Ufficio Sport – via Scannaserpe, 1 oppure scaricandolo dal sito istituzionale del Comune. Per altre informazioni e dettagli clicca qui.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.