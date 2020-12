Impianti sportivi palermitani, ecco il calendario delle attività fino al 6 gennaio

Nei "giorni rossi" sarà consentito lo svolgimento degli allenamenti degli atleti professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti ai campionati nazionati, "muniti di tessera agonistica, nel rispetto dei protocolli anti contagio". Lo chiarisce il Comune attraversa una nota che fa riferimento al recente decreto del 18 dicembre 2020.

"Le società sono invitate ad attenersi alle disposizioni - spiegano dagli uffici comunali -. Per le stesse motivazioni è sospesa nei giorni "rossi" la prenotazione online per i cittadini nelle giornate di oggi, del 27, 31 dicembre 2020 e del 2, 3 e 5 gennaio 2021. Pertanto in presenza di attività sportiva programmata gli impianti osserveranno il seguente calendario: dal 25 al 27 dicembre chiusura; dal 28 al 30 dicembre attività regolare; giovedì 31 dicembre chiusura ore 14 (fine attività ore 13.30); dall'1 al 3 gennaio chiusura; lunedì 4 gennaio attività regolare; martedì 5 gennaio chiusura ore 14; mercoledì 6 gennaio chiusura.