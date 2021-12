Impianti di risalita a Piano Battaglia, avviato il percorso di risoluzione del contratto

"La Città Metropolitana di Palermo ha avviato il percorso di risoluzione del contratto relativo agli impianti di risalita della stazione sciistica di Piano Battaglia". E' quanto si legge in una nota. "Si tratta del primo passaggio del percorso concordato dall'Amministrazione nell'ambito della riunione che si è svolta all'assessorato regionale Territorio ed ambiente, e che prevede la gestione in sinergia della stazione montana di Piano Battaglia di cui la Città Metropolitana è concessionaria, con l'Ente Parco, il Comune di Petralia Sottana ed i Comuni del comprensorio che vorranno contribuire", spiega ancora la nota.

Dalla direzione turistico-sportiva dell'ente, con il responsabile Claudio Delfino, si precisa inoltre che "sarà anche coinvolta la società controllata della Città Metropolitana 'Palermo Energia Spa', che potrà con immediatezza provvedere in house alla gestione del campo scuola e del tapis roulant, ed alla custodia e mantenimento in efficienza degli impianti nelle more - conclude - dell'affidamento ad unico gestore".