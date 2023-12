Nuova luce per Sferracavallo: attivati gli impianti di illuminazione a led in 52 strade

Attivati i nuovi impianti di illuminazione a Sferracavallo. Si tratta di interventi finanziati da Agenda urbana (PoFesr 2014-2020) che prevedono la sostituzione dei vecchi sistemi con quelli di nuova generazione, all'insegna dell'efficientamento energetico. I pali a led sono già stati accesi e in questo momento sono in corso delle prove, durante le quali l'azienda che ha installato il nuovo impianto interverrà in caso di necessità. Al termine di questo periodo, la gestione dell'impianto passerà ad Amg.

"L'Amministrazione - spiega il sindaco Roberto Lagalla - inizia dall'illuminazione per quanto riguarda le opere di rigenerazione della borgata. Questo intervento, infatti, riguarda un piano integrato di opere che fa capo alla Direzione generale del Comune, ma che investe tutti gli uffici. Inoltre, sono state già stanziate le somme per la progettazione della strada che collegherà via Nicoletti con Sferracavallo, per la quale servirà un finanziamento di circa 5 milioni. È un piano che nasce dalle recenti riunioni che ho avuto con gli uffici e che hanno coinvolto anche la circoscrizione e le associazioni di cittadini. Di recente, ho avuto modo di visitare Sferracavallo e ascoltare le sollecitazioni di una borgata che negli ultimi anni si è sentita abbandonata. Nelle prossime settimane tonerò a incontrare i cittadini della zona, ai quali potrò comunicare il piano dei prossimi interventi previsti".

Nel dettaglio queste sono le strade dove sono già stati attivati i nuovi impianti di illuminazione per il periodo di prova: piazza Beccadelli, via del Leone, via Tibullo, via Plauto, Belvedere, via Torretta/via del Leone, via Catullo, via Sallustio, via Tacito, via Ovidio, via del Manderino, via Sferracavallo, via Rizzuto, via dell'Arancio, via del Cedro, vicolo Geloso, Porta Reina, via San Pancrazio, via Publio Terenzio, piazza Marina di Sferracavallo, cortile Giammanco/Mansueto, via Amorello, via Tabò, via dei Pescatori, via dei Barcaiuoli, via Dammuso, via Virgilio, via Orazio, via Ennio, via Duilio, via Lucrezio, via Cavallo, via Pegaso, via Proserpina, via Mandarino/piazza Plutarco, via Scalo di Sferracavallo, via Barcarello, Banchina Sferracavallo, vicolo della Ferrovia, piazzetta del Casello, via Feli, via Masbel, via Aristotele, via Schillaci, via Zenone, via Pegaso, via Proserpina, via Filisto, via Materino, via del Tritone, via Amari/Villa Maggiore Amari, via delle Naiadi.