Illuminazione ripristinata alla Zisa e in corso dei Mille: operai in azione in zona Ausonia

Dopo l'intervento di una ditta specializzata e la sostituzione di apparecchiature danneggiate, sono stati riaccesi 240 punti luce. Sarà invece necessario cambiare un tratto di cavo troppo vecchio e non più sicuro che alimenta anche via Val di Mazara e via Trinacria

Tornano a funzionare gli impianti dell'illuminazione pubblica alla Zisa e nella zona di corso dei Mille. Amg ha completato l'interventi nelle cabine di pubblica illuminazione “Zisa” e “Macello”: sono stati ricollocati dispositivi riparati da ditta specializzata (i trasformatori a bobina mobile) con la riaccensione di 160 punti luce nella zona di via Eugenio L’Emiro-Guerrazzi-Cardinale Tomasi-Ingastone e di via degli Emiri-Polito-Giarrusso e di altri 80 punti luce nella zona compresa fra corso dei Mille e via Salvatore Cappello. Altri interventi di manutenzione ordinaria per la riparazione di guasti sono stati completati sugli impianti di illuminazione di via Di Pasquale e del ponte di via Giafar.

Partiranno invece domani (sabato 22 maggio) i lavori di manutenzione straordinaria, autorizzati dal Comune, per la sostituzione di un tratto di cavo vetusto e la riattivazione di 88 punti luce nella zona compresa tra via Ausonia, via Val di Mazara, via Trinacria. In questa zona, al momento, gli impianti di illuminazione sono in funzione a punti luce alternati.

Nella zona di via Ausonia un circuito di media tensione (il circuito primario “Restivo/Mazara/Trinacria/Ausonia1” alimentato dalla cabina di pubblica illuminazione “Collodi”) era stato disattivato dagli operatori di Amg Energia per la presenza di un tratto di cavo ormai vecchio e privo delle necessarie condizioni di isolamento per funzionare in sicurezza. L’attività di ripristino (la sostituzione del cavo vetusto) rientra nella manutenzione straordinaria e l’intervento è stato autorizzato dall’assessorato alla Rigenerazione urbana del Comune con circa 5.900 euro.

"Continua il lavoro di ripristino degli impianti di pubblica illuminazione realizzato da Amg Energia in sintonia con il Comune – sottolinea l’assessore alla Rigenerazione urbana, Maria Prestigiacomo – si tratta di lavori di manutenzione straordinaria degli impianti e quindi finanziati dal Comune. Questi interventi sono molto importanti e molto attesi dai cittadini. A breve consegneremo ad AMG il nuovo impianto in via di realizzazione nella zona che va da Padre Messina a piazza Tredici Vittime ed a giugno partiranno le gare per 45 milioni per tre nuovi impianti finanziati da Agenda Urbana".

La durata prevista dell’intervento è di sette giorni. Per la posa dei nuovi cavi di media tensione verrà realizzato uno scavo in attraversamento stradale in via Alcide De Gasperi ad angolo con via Strasburgo. “Avvieremo domani i lavori per ridurre l’impatto sulla circolazione – dice il presidente di Amg, Mario Butera – L’intervento, che consente il ripristino del pieno funzionamento degli impianti, è molto atteso e cercheremo di ridurre quanto più sarà possibile i disagi legati alle attività di scavo”. L’illuminazione tornerà a pieno regime nelle vie Ausonia, Liguria, Lo Bianco, Della Parrocchia, Restivo, Resuttana, Sacra Famiglia, Tacchino, Trinacria, Val Di Mazara, Val Platani, Valdemone, Valderice, Versilia, Viperano e in Cortile Trapani 1°.

“Finalmente dopo 10 mesi di buio, domani mattina - commentano la consigliera comunale del M5S Concetta Amella insieme alla consigliera della Sesta circoscrizione M5S Daniela Tumbarello - inizieranno i lavori di sostituzione del cavo di media tensione che permetterà la riaccensione degli 88 punti luce nel quadrilatero compreso fra via Ausonia, viale Campania, via Trinacria e via Val di Mazara. Siamo liete di aver contribuito alla soluzione di un problema che affliggeva i residenti della zona da troppi mesi. Ci auguriamo che l’amministrazione comunale in futuro intervenga - concludono - con maggiore celerità nel ripristino dei guasti all’illuminazione pubblica, garantendo sempre prioritariamente la sicurezza dei cittadini".