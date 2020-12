Illuminazione in zona Villa Tasca, riparato guasto in una cabina: riaccesi oltre 500 punti luce

Tornano in funzione oltre 500 punti luce nella zona di Villa Tasca. Gli operatori di Amg Energia hanno ultimato un intervento urgente per riparare il guasto di grave entità di un dispositivo della cabina di pubblica illuminazione Villa Tasca ripristinandone il funzionamento. Gli impianti interessati sono quelli della vasta zona che abbraccia corso Calatafimi, via Altofonte, via Arcoleo, via Maria Santissima Mediatrice, via La Loggia, via Marinuzzi, via Mulè, via Pagano, via Palmerino, piazza Turba e traverse.

La cabina era già tenuta sotto controllo da qualche giorno, in seguito al verificarsi di temporanei disservizi. Si tratta di impianti che hanno criticità note, in quanto hanno superato la “vita tecnica utile” (in media di 30 anni in base a quanto stabilito dalla normativa vigente) che vengono amplificate da fattori ambientali (piogge e allagamenti) e dalle situazioni che accompagnano questi eventi, come la discontinuità nelle forniture di energia elettrica.

“Le verifiche costanti assicurate sugli impianti di illuminazione della città - sottolinea il presidente di Amg Energia, Mario Butera - e il monitoraggio delle situazioni che, grazie ai controlli, vengono individuate come critiche, ci ha permesso di approntare un intervento tempestivo anche se complesso, durato un’intera giornata, per il ripristino di cabina e impianti”. Lungo l’elenco, inoltre, degli interventi di riparazione completati e dei punti luce riaccesi in questi giorni. Impianto di nuovo in funzione in via Notarbatolo, nel tratto compreso fra via Libertà e piazza Matteo Maria Boiardo: gli operatori di Amg Energia hanno ripristinato il funzionamento dei cavi di alimentazione che erano stati disattivati in seguito ad una perdita idrica. Impianti attivi anche nella zona di viale Michelangelo-via Conceria, di via Scordia, nella zona di Boccadifalco e nella zona di via Cruillas-Trabucco-Vanvitelli.

Un altro intervento è stato completato in centro storico nella zona di via Alessandro Paternostro, compresa fra le vie Lungarini, Merlo, Alloro. Guasti riparati anche nelle vie Salso e Anapo (zona Perpignano), in via Tindari e piazza Santa Cristina, a Borgo Nuovo. Complessivamente sono stati riaccesi più di 300 punti luce. Interventi di manutenzione ordinaria programmata per la verifica, la riaccensione di punti luce e la ricollocazione di armature sono stati ultimati, poi, in via Agnetta, in piazza Pretoria e in piazza Bellini, in piazza Leoni dove sono stati riaccesi 16 punti luce.