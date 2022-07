Da Caccamo a Castelbuono, nuova illuminazione per i castelli: ecco i progetti ammessi

Cinque milioni di euro per l'illuminazione artistica esterna di castelli, manieri, fortezze e torri siciliani. E' stata pubblicata la graduatoria dei progetti risultati finanziabili rispetto all’avviso pubblicato dall’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana. "La lista - specificano dall'assessorato dei Beni culturali - comprende 63 progetti ammissibili di cui 60 finanziati e 3 di possibile realizzazione con le eventuali economie.

In base al bando, a regia regionale, gli enti locali potevano presentare progetti di finanziamento per un singolo intervento per un importo massimo di 90 mila euro con un contributo a fondo perduto fino a un limite del 90% del costo ammissibile. La valutazione dei progetti è stata effettuata da parte di una commissione presieduta dalla soprintendente dei Beni culturali di Palermo, che è anche Responsabile unico del procedimento.

I finanziamenti nella provincia di Palermo

Ecco i 13 progetti nel Palermitano presenti in graduatoria e i relativi importi:

Castello dei ruderi di Ventimiglia (Geraci Siculo): 85.500 euro

Torre del Maurolico (Pollina): 80.100 euro

Castello Sottano ex carcere (Corleone): 81.794 euro

Castello di Vicari (Vicari): 90.000 euro

Castello Beccadelli Bologna (Marineo): 89.927 euro

Castello Feudale (Caccamo): 89.730 euro

Castello di Roccella (Campofelice di Roccella): 76.950 euro

Castello di Cefalà Diana (Cefala Diana): 90.000 euro

Castello dei Ventimiglia (Castelbuono): 89.805 euro

Castello Borbonico (Palazzo Adriano): 90.000 euro

Torre di Ventimiglia (Montelepre): 35.160 euro

Castello di Vitale (Castronovo di Sicilia): 84.775 euro

Castello del Comune (Collesano): 55.844 euro

Musumeci: "Azione di valorizzazione unica"

"L’azione di recupero e valorizzazione dell’immenso patrimonio immobiliare di interesse culturale della nostra Isola - afferma il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci - continua a dare i suoi frutti. Abbiamo lavorato senza sosta per far tornare all’antico splendore i tanti castelli e manieri, le antiche torri e tutte quelle costruzioni di pregio che i nostri avi hanno disseminato su un territorio di incomparabile bellezza. Spesso, però, tutto questo restava, al calare del sole, totalmente e imperdonabilmente al buio. Oggi, l’illuminazione artistica esterna ridarà letteralmente luce a questi edifici storici perché piccoli e grandi tesori di Sicilia possano essere ammirati, di giorno come di notte".

Samonà: "Rendiamo attrattivi 60 edifici storici"

“Si tratta - sottolinea l’assessore dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà - di un importante intervento di valorizzazione che interesserà 60 edifici storici di grande impatto nei territori e che spesso restano marginali rispetto ai circuiti turistici per la loro scarsa attrattività. Castelli, manieri, fortezze o le tante Torri che si trovano lungo la linea di costa della Sicilia saranno illuminati da impianti artistici realizzati anche tenendo conto della sostenibilità ambientale e del basso consumo. Abbiamo posto i beni culturali al centro dell'agenda politica di questo governo – evidenzia Samonà - e l'iniziativa di illuminare i castelli rientra proprio in quest’opera di valorizzazione dei beni, volta a presentare a tutti una Sicilia più bella e luminosa che crede nel futuro e investe sulla cultura".