Torna a illuminarsi via Porrazzi: "Ecco la luce dopo 9 mesi di black out totale"

Ieri sera dopo ben 9 mesi di black out totale finalmente è tornata ad illuminarsi via Porrazzi. A seguito di un incendio doloso di un punto luce, a febbraio scorso, era "saltata" infatti l'illuminazione di tutta la strada. A commentare la notizia è il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Igor Gelarda, che nei mesi scorsi aveva presentato un'interrogazione.

"Nonostante il danno fosse di appena 1.300 euro - dice - il Comune non aveva dato alcuna risposta ad Amg per effettuare le riparazioni. A seguito di una mia interrogazione, a fine settembre, si è attivata la macchina comunale e dopo appena 5 giorni è arrivata l'indicazione ad Amg di procedere con la riparazione. Sono soddisfatto che in via Porrazzi centinaia di persone siano tornate ad avere la luce. Ma resta la vergogna di un'amministrazione comunale che ha lasciato al buio per parecchi mesi centinaia di cittadini. E molte altre migliaia lo sono ancora in tutta la città. Proprio per questa ragione come Lega Palermo nei prossimi giorni faremo un Focus sul problema dell'illuminazione cittadina, ascoltando i cittadini".