Ismett, Ilaria Tarantino nuovo direttore di Endoscopia digestiva

Ilaria Tarantino è il nuovo direttore di Endoscopia digestiva dell'Ismett. Subentra a Mario Traina. L'annuncio è arrivato attraverso una nota diramato dall'istituto. "La dottoressa Tarantino, impegnata da quasi 22 anni all'Ismett - si legge - è una figura di spicco nel settore della ricerca e autrice di numerose pubblicazioni di rilevanza internazionale. E' membro attivo di commissioni della Società Europea di Gastroenterologia ed Endoscopia, dedicandosi anche a questioni di qualità e formazione in endoscopia. Inoltre, è componente della Cabina di Regia Nazionale per l'implementazione di una rete di centri "Pancreas Unit". Nel corso degli ultimi tre anni, la dottoressa Tarantino ha ricoperto il ruolo di responsabile del servizio di Ecoendoscopia dell'Unità di Endoscopia di Ismett".

"È per me un grande onore assumere questa nuova responsabilità", ha dichiarato Ilaria Tarantino. "Sono entusiasta di guidare una squadra giovane e motivata, e il nostro impegno sarà quello di offrire cure sempre più avanzate e tecnologicamente all'avanguardia ai pazienti siciliani. Saremo aperti alla collaborazione con le strutture sanitarie del territorio e impegnati nella formazione di medici siciliani e no. Continueremo a potenziare la collaborazione con le reti di ricerca nazionali, europee e internazionali". La dottoressa Tarantino prende il posto del dottor Mario Traina, che ha diretto l'Unità fin dalla sua fondazione e che ha lasciato l'incarico per raggiunti limiti di età nelle scorse settimane.